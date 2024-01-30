صرّحت وزيرة الخارجية البلغارية ماريا غابرييل، بأن "تركيا ليست بلداً جاراً فحسب بل شريكة وحليفة استراتيجية" لبلادها داخل حلف شمال الأطلسي "الناتو".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته غابرييل، الثلاثاء، مع نظيرها التركي هاكان فيدان بالعاصمة صوفيا، أولى محطات الأخير في جولته إلى البلقان.

وأوضحت غابرييل أن بلغاريا تتشارك مع تركيا مسؤوليات لتحقيق السلام والاستقرار والأمن في منطقتي البحر الأسود، وجنوب شرقي أوروبا.

وأكدت وجود "حوار قائم على حسن الجوار، والتعاون والمصالح المشتركة" بين البلدين الجارين.

وتعليقاً على زيارة فيدان إلى صوفيا، قالت الوزيرة إنها خطوة سيعقبها تشكيل مجموعة عمل للتعاون الثنائي في مجالي الطاقة والمناخ.

وأضافت أن بلغاريا كانت وما زالت تواصل دعم عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي.

وقالت غابرييل إن بلغاريا تشيد بتصديق تركيا على انضمام السويد لـ"الناتو"، مشيرة إلى أهمية التعاون مع تركيا في مكافحة الهجرة غير النظامية.

كان فيدان، توجه مساء الاثنين، إلى بلغاريا في إطار جولة في دول البلقان تشمل رومانيا أيضاً.