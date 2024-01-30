سياسة
3 دقيقة قراءة
لجنة بالكنيست تصوِّت لعزل عضو أيَّد دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل
صوتت اللجنة البرلمانية بالكنيست بالأغلبية لعزل النائب عوفر كاسيف بسبب تأييده دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، فيما لاقى التصويت انتقاداً واسعاً من نواب عرب داخل الكنيست.
لجنة بالكنيست تصوِّت لعزل عضو أيَّد دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل
اللجنة البرلمانية بالكنيست تصوّت بالأغلبية لعزل النائب عوفر كاسيف لتأييده دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل / صورة: Reuters
30 يناير 2024

صوَّتت اللجنة البرلمانية في الكنيست الإسرائيلي، الثلاثاء، لصالح عزل النائب عوفر كاسيف، لتأييده دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية.

وذكر الكنيست في تصريح مكتوب أن "لجنة الكنيست صوَّتت على قبول الطلب المقدم من النائب عوديد فورير، لتوصية الهيئة العامة للكنيست، بإنهاء عضوية عضو النائب عوفر كاسيف".

وتابع: "جرى تصويت اللجنة في ختام نقاش ساخن، بدأ الاثنين، واستمر الثلاثاء، وفي التصويت أيَّد الطلب 14 عضواً، وصوَّت اثنان ضده (أحمد الطيبي ووليد طه)".

وأكد أنه "ستجري الآن إحالة القرار إلى الهيئة العامة للكنيست للتصويت عليه، ويتطلب الحصول على أغلبية 90 عضو كنيست للموافقة عليه"، دون تحديد موعد.

وهاجم رئيس لجنة الكنيست البرلمانية أوفير كاتس، النائب كاسيف، وقال، حسب بيان صادر عن الكنيست: "هذه ليست حرية تعبير، هذه حرية لخيانة الدولة دون دفع ثمن على ذلك".

يُذكر أن كاسيف هو نائب يهودي من الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، وهو حزب يهودي عربي مشترك، إذ عقدت لجنة الكنيست البرلمانية جلستين للاستماع أمس واليوم، قبل أن يجري التصويت على قرار عزله، ويمكن له أن يعترض على القرار لدى المحكمة العليا الإسرائيلية.

وقال كاسيف سابقاً في مقابلة صحفية، إن "الطريقة الوحيدة المناسبة في الوقت الراهن هي وقف الحرب على قطاع غزة في أسرع وقت ممكن، وإجراء تبادل للأسرى، والانسحاب من غزة، وبدء عملية سلام جادة".

من جانبه، قال النائب العربي أحمد الطيبي، خلال المداولات، الثلاثاء: "الحادثة التي تخص كاسيف ستكون بمثابة سابقة، ويوجد مَن يدفعون نحو ذلك من أجل إقالة جميع أعضاء الكنيست العرب من الكنيست".

وقال موجهاً كلامه إلى أعضاء اللجنة: "عضو الكنيست كاسيف سيبقى رغماً عن أنوفكم عضو كنيست، حتى لو جرى إلغاء عضويته من 90 عضو كنيست حسب الموقف الذي عرضته المستشارتان القضائيتان، فإن المحكمة العليا ستلغي القرار".

كما قال عضو الكنيست يوسف العطاونة خلال النقاش: "لا يوجد أي شيء جيد في الحرب، وهذا هو موقفنا الطبيعي الذي يجب أن يكون أمام كل حرب، لأن من شأن ذلك أن يمنع هدر دماء الطرفين، صوت عضو الكنيست عوفر كسيف هو صوت العقل".

أما النائبة العربية عايدة توما سليمان، فقالت: "عليكم أن تخجلوا من أن 90 عضو كنيست قد أيّدوا هذا الطلب، أنتم تواصلون موضوع الثورة السلطوية التي تقول إنه لا يوجد أي ديمقراطية في دولة إسرائيل".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us