صوَّتت اللجنة البرلمانية في الكنيست الإسرائيلي، الثلاثاء، لصالح عزل النائب عوفر كاسيف، لتأييده دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية.

وذكر الكنيست في تصريح مكتوب أن "لجنة الكنيست صوَّتت على قبول الطلب المقدم من النائب عوديد فورير، لتوصية الهيئة العامة للكنيست، بإنهاء عضوية عضو النائب عوفر كاسيف".

وتابع: "جرى تصويت اللجنة في ختام نقاش ساخن، بدأ الاثنين، واستمر الثلاثاء، وفي التصويت أيَّد الطلب 14 عضواً، وصوَّت اثنان ضده (أحمد الطيبي ووليد طه)".

وأكد أنه "ستجري الآن إحالة القرار إلى الهيئة العامة للكنيست للتصويت عليه، ويتطلب الحصول على أغلبية 90 عضو كنيست للموافقة عليه"، دون تحديد موعد.

وهاجم رئيس لجنة الكنيست البرلمانية أوفير كاتس، النائب كاسيف، وقال، حسب بيان صادر عن الكنيست: "هذه ليست حرية تعبير، هذه حرية لخيانة الدولة دون دفع ثمن على ذلك".

يُذكر أن كاسيف هو نائب يهودي من الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، وهو حزب يهودي عربي مشترك، إذ عقدت لجنة الكنيست البرلمانية جلستين للاستماع أمس واليوم، قبل أن يجري التصويت على قرار عزله، ويمكن له أن يعترض على القرار لدى المحكمة العليا الإسرائيلية.

وقال كاسيف سابقاً في مقابلة صحفية، إن "الطريقة الوحيدة المناسبة في الوقت الراهن هي وقف الحرب على قطاع غزة في أسرع وقت ممكن، وإجراء تبادل للأسرى، والانسحاب من غزة، وبدء عملية سلام جادة".

من جانبه، قال النائب العربي أحمد الطيبي، خلال المداولات، الثلاثاء: "الحادثة التي تخص كاسيف ستكون بمثابة سابقة، ويوجد مَن يدفعون نحو ذلك من أجل إقالة جميع أعضاء الكنيست العرب من الكنيست".

وقال موجهاً كلامه إلى أعضاء اللجنة: "عضو الكنيست كاسيف سيبقى رغماً عن أنوفكم عضو كنيست، حتى لو جرى إلغاء عضويته من 90 عضو كنيست حسب الموقف الذي عرضته المستشارتان القضائيتان، فإن المحكمة العليا ستلغي القرار".

كما قال عضو الكنيست يوسف العطاونة خلال النقاش: "لا يوجد أي شيء جيد في الحرب، وهذا هو موقفنا الطبيعي الذي يجب أن يكون أمام كل حرب، لأن من شأن ذلك أن يمنع هدر دماء الطرفين، صوت عضو الكنيست عوفر كسيف هو صوت العقل".

أما النائبة العربية عايدة توما سليمان، فقالت: "عليكم أن تخجلوا من أن 90 عضو كنيست قد أيّدوا هذا الطلب، أنتم تواصلون موضوع الثورة السلطوية التي تقول إنه لا يوجد أي ديمقراطية في دولة إسرائيل".