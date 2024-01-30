سياسة
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"غير مسؤولة".. البيت الأبيض ينتقد دعوات إسرائيلية لعودة الاستيطان إلى غزة
وصف البيت الأبيض الدعوات المنادية بعودة الاستيطان غير القانوني إلى قطاع غزة والضفة الغربية، بأنها "غير مسؤولة ومتهورة واستفزازية"، موضحاً أن هذه الخطابات "لا تتوافق مع تصريحه برفض أي انكماش في أراضي غزة".
"غير مسؤولة".. البيت الأبيض ينتقد دعوات إسرائيلية لعودة الاستيطان إلى غزة
الوزيران المتطرفان إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريش أكثر وزراء حكومة نتنياهو دعوة إلى الاستيطان في غزة / صورة أرشيفية: AFP  
30 يناير 2024

قال متحدث مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، إن الدعوات الإسرائيلية لعودة الاستيطان غير القانوني إلى قطاع غزة وشمال الضفة الغربية المحتلة دعوات ”غير مسؤولة”.

جاء ذلك في تصريح له خلال مؤتمره الصحفي اليومي، الثلاثاء، تعليقاً على المؤتمر الذي عقد في إسرائيل بقيادة حزب "القوة اليهودية" الذي يقوده اليميني المتطرف، وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وحضره وزراء من الحكومة الإسرائيلية.

وذكر متحدث مجلس الأمن القومي الأمريكي أن بعض الخطابات التي دارت في المؤتمر كانت "غير مسؤولة ومتهورة واستفزازية".

وكان حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف، نظم، مساء الأحد، مؤتمراً بعنوان "مؤتمر النصر" بمدينة القدس، لترويج إعادة الاستيطان في قطاع غزة وشمال الضفة الغربية، بمشاركة وزراء ونواب كنيست (البرلمان)، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وأوضح كيربي أن "هذه الخطابات لا تتوافق مع تصريحنا الواضح بأنه لن يحدث انكماش في أراضي (قطاع) غزة".

وأضاف أن "عدة وزراء كانوا يتحدثون نيابة عن أنفسهم"، مبيناً أن "هذا لا يعني أنه ليس لدينا خط اتصال مفتوح مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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