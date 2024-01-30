هاجم نواب في البرلمان الأوروبي تعليق بعض الدول تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، واعتبروها قرارات "خاطئة ومشاركة في الإبادة الجماعة الإسرائيلية".

ووصف ميك والاس، النائب الأيرلندي في البرلمان الأوروبي، تعليق بعض الدول تمويل "أونروا" بـ"القرار الخاطئ".

واعتبر والاس، في تدوينة له عبر منصة "إكس"، أن "الدول التي علّقت تمويل أونروا تدعم الإبادة الجماعية الإسرائيلية"، و"تريد أن يموت الفلسطينيون جوعاً".

فيما أكدت النائبة الأيرلندية كلير دالي، أن قرار الاتحاد الأوروبي بتعليق تمويل الوكالة الأممية "ضار ومشوّه".

وأوضحت أن هذا القرار يعد مشاركة لإسرائيل في هجماتها الممنهجة على غزة، داعية إلى التبرع لصالح "أونروا"، وقالت إن الوكالة في حاجة ماسة إلى المساعدات لإيصالها إلى سكان غزة.

وانتقدت الأيرلندية الأخرى في المجلس الأوروبي، جريس أوسوليفان، قرار الاتحاد الأوروبي، واصفة إياه بـ"المُعادل للمعاقبة".

وكانت المفوضية الأوروبية قد أعلنت أنها ستُعيد النظر في التمويل الإضافي لـ"أونروا"، على ضوء نتيجة التحقيق الذي أعلنته الأمم المتحدة حول المزاعم الإسرائيلية بحق الوكالة.

وحتى الثلاثاء، علّقت 12 دولة تمويل أونروا "مؤقتاً"، إثر مزاعم إسرائيلية بمشاركة 12 موظفاً بها في هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

والدول التي أعلنت تعليق التمويل هي الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وإيطاليا وبريطانيا وفنلندا وألمانيا وهولندا وفرنسا وسويسرا واليابان والنمسا.

وجاءت الإعلانات الغربية عقب ساعات من إعلان محكمة العدل الدولية في لاهاي رفضها مطالب إسرائيل بإسقاط دعوى "الإبادة الجماعية" في غزة، التي رفعتها ضدها جنوب إفريقيا، وحكمت مؤقتاً بإلزام تل أبيب "تدابير لوقف الإبادة وإدخال المساعدات الإنسانية".

فيما أعلنت ثلاث دول، هي إسبانيا وأيرلندا والنرويج، أنها "لن تقطع المساعدات" لكنها رحبت بإجراء تحقيق في مزاعم إسرائيلية عن الوكالة.

والجمعة، قالت "أونروا" إنها فتحت تحقيقاً في مزاعم ضلوع عدد (دون تحديد) من موظفيها في هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

والاتهامات الإسرائيلية للوكالة "ليست الأولى"، فمنذ بداية الحرب على غزة عمدت إسرائيل إلى اتهام موظفي "أونروا" بـ"العمل لصالح حماس"، في ما اعتُبر "تبريراً مسبقاً" لضرب مدارس ومرافق المؤسسة في القطاع، التي تؤوي عشرات آلاف النازحين، معظمهم من الأطفال والنساء، وفق مراقبين.