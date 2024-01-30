سياسة
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وسط استمرار التصعيد.. نتنياهو يتوعّد بقتل مزيد من الفلسطينيين في الضفة
لم يكتف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالإقرار بقتل مئات الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ بدء الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بل توعد بالمزيد، معلقاً بأن "الضفة ساحة ليست مهمة بل في غاية الأهمية".
وسط استمرار التصعيد.. نتنياهو يتوعّد بقتل مزيد من الفلسطينيين في الضفة
رئيس الوزراء الإسرائيلي خلال لقائه جنود وقادة كتيبة 43 الناشطة في الضفة الغربية المحتلة / صورة: رئاسة الوزراء الإسرائيلية
30 يناير 2024

أقر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن الجيش والأجهزة الأمنية قتلت مئات الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، متوعداً بقتل المزيد.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن نتنياهو خلال لقائه جنود وقادة الكتيبة 43 الناشطة بالضفة، مساء الثلاثاء، قوله: "نحن في معركة لن نتخلى فيها عن النصر، ولتحقيق ذلك يجب أن نهتم بالجبهات الأخرى، وهذه (الضفة الغربية) ساحة ليست مهمة، بل هي في غاية الأهمية".

وأشار إلى أنه قُتل 500 فلسطيني في الضفة "بما في ذلك اليوم في جنين.. وهناك المزيد في الطريق".

وفجر الثلاثاء، اقتحمت قوة خاصة إسرائيلية مستشفى "ابن سينا" بجنين شمال الضفة الغربية، متنكرة بزي أطباء وممرضين، واغتالت 3 فلسطينيين بدم بارد.

وتابع نتنياهو: "أعرف أنكم تحملون عبئاً، وأطلب من أصحاب العمل أن يأخذوا هذا الأمر بعين الاعتبار أولاً، وألا يطردوا جنود الاحتياط، هذا أمر فظيع".

وأعلن أنه التقى رؤساء جامعات وسيكرر ذلك لتقديم تسهيلات إلى الطلاب الذين يقاتلون في صفوف الجيش.

وتتصاعد التحذيرات في إسرائيل من انفجار الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة، نتيجة سياسات حكومة نتنياهو خلال الحرب على غزة، فقد كثف الجيش من حملات الدهم والاعتقالات في المدن والبلدات الفلسطينية، وأوقع شهداء وجرحى خلال المواجهات.

ومنذ اندلاع الحرب وحتى الثلاثاء، قتلت إسرائيل في الضفة الغربية ما لا يقل عن 380 فلسطينياً، بحسب المصادر الرسمية في فلسطين.

فيما أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين (حكومية)، ونادي الأسير (أهلي)، الثلاثاء، ارتفاع عدد المعتقلين من الضفة الغربية إلى 6 آلاف و390 منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بعد اعتقال 18 فلسطينياً الليلة الماضية.

وأكدت المؤسستان في بيان أن الحصيلة المذكورة تشمل من أبقى الاحتلال الإسرائيلي على اعتقالهم، ومن أُفرج عنهم لاحقاً.

وأوضح البيان أن قوات الاحتلال منذ مساء (الاثنين) وحتى صباح اليوم (الثلاثاء)، اعتقلت 18 مواطناً على الأقل من الضفة، من محافظات طولكرم ونابلس وجنين (شمال)، والخليل (جنوب)، ورام الله والقدس (وسط).

وفي تقريرها السنوي، أشارت مؤسسات شؤون الأسرى إلى أن العدد الإجمالي للفلسطينيين المعتقلين في السجون الإسرائيلية حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول 2023، بلغ نحو 8 آلاف و800، بينهم أكثر من 80 أسيرة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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