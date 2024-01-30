تعهد رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، بمواصلة تركيا فضحها "البروباغندا والدعاية السوداء وأساليب التضليل"، التي تستخدمها إسرائيل في حربها ضد الشعب الفلسطيني، والدعوة إلى وقف القتل والمجازر في قطاع غزة.

وفي حديثه خلال اجتماع التقييم والرؤية للفترة 2023-2024، الثلاثاء، قال ألطون إنه "بغض النظر عن الطريقة التي يستخدمها القتلة للتستر على أفعالهم القاسية، فسوف نلفت انتباه الرأي العام العالمي إليهم بوضوح".

كما قدم معلومات عن الأنشطة التي نفذتها دائرة الاتصال العام الماضي، وأعلن أهدافها للفترة المقبلة.

وأشار إلى أهمية الدفاع عن المواطنين ضد مخاطر وسائل الإعلام الرقمية، وقال ألطون: "لا أحد عدو لنا، لكننا نخوض حرباً من أجل الحقيقة.. كل واحد منا يقاتل من أجل أن تكون مئوية تركيا (مئوية التواصل)".

وأكد ألطون أن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية "تنقل قيمنا وتاريخنا الغني وإنجازاتنا ومواقفنا السياسية ونهجنا تجاه المشكلات العالمية ورؤيتنا لمئوية تركيا إلى العالم من خلال استراتيجية اتصال وتواصل متكاملة".