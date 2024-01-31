وصفت حركة حماس اقتحام الجيش الإسرائيلي مبنى جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني ومستشفى الأمل في خان يونس جنوب قطاع غزة وسط إطلاق النار بكثافة بأنها "جريمة حرب".

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني اقتحام الجيش الإسرائيلي مبنى الجمعية، مساء الثلاثاء، في خان يونس، وإخلاءه تحت تهديد السلاح.

وحذرت الحركة في بيان لها، "من ارتكاب جيش الاحتلال الصهيوني مجزرة جديدة بعد اقتحامه ساحة مبنى جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني ومستشفى الأمل في خان يونس وسط إطلاق النار بكثافة على الموجودين في المشفى من طواقم طبية وجرحى ونازحين".

ورأى البيان أن ذلك "يشكّل جريمة حرب تضاف للسلسلة الطويلة من المجازر والانتهاكات التي ارتكبها الاحتلال خلال حرب الإبادة المستمرة ضد شعبنا في القطاع".

وقالت حماس إن "تكرار العدو الصهيوني استهدافه مستشفيات قطاع غزة، هو إمعان في تطبيق جريمة الإبادة الجماعية ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، عدا كونه استخفافاً بالمجتمع الدولي وبالأمم المتحدة وبالقوانين الدولية، وبمقرّرات محكمة العدل الدولية".

وطالبت بـ"الوقوف بشكل حازم لمنع العدو الصهيوني من مواصلة جرائمه وفظائعه المروعة ضد الأطفال والمدنيين العزّل".

وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، مساء الثلاثاء، اشتعال النيران في خيام للنازحين داخل أسوار مقرها في محيط مستشفى الأمل بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، إثر اقتحام الجيش الإسرائيلي كلاً من مقر الجمعية والمستشفى.

وحذرت الجمعية من أن "الوضع يزداد خطورة"، معبَّرةً عن "قلقها الشديد" على سلامة طواقمها والجرحى والمرضى وآلاف النازحين في المبنى.

ويواصل الجيش الإسرائيلي حصار مستشفى الأمل ومجمع ناصر الطبي غربي مدينة خان يونس على مدار أسبوع، فيما طالب (الاثنين) سكان المناطق المحيطة بالمستشفيين بالإخلاء الفوري إلى منطقة المواصي غربي مدينة رفح.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة خلَّفت، حتى الثلاثاء، 26 ألفا و751 شهيداً و65 ألفاً و636 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في "دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب الأمم المتحدة.