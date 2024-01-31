سياسة
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مطار إسطنبول الدولي الأول أوروبياً بمتوسط الرحلات اليومية
تَصدّر مطار إسطنبول الدولي قائمة المطارات الأوروبية بواقع 1301 رحلة يومياً، في الفترة بين 15 و21 يناير/كانون الثاني.
مطار إسطنبول الدولي الأول أوروبياً بمتوسط الرحلات اليومية
مطار إسطنبول يتصدر المطارات الأوروبية / Others
31 يناير 2024

احتل مطار إسطنبول الدولي المركز الأول في قائمة المطارات الأوروبية، بمتوسط عدد الرحلات اليومية في الفترة بين 15 و21 يناير/كانون الثاني، بواقع 1301 رحلة يومياً.

جاء ذلك حسب تقرير المنظمة الأوروبية لسلامة الملاحة الجوية "يوروكونترول"، الثلاثاء، للفترة المذكورة.

ووفقاً للتقرير، حل مطار هيثرو في العاصمة البريطانية لندن في المركز الثاني، بواقع 1164 رحلة يومياً، ثم مطار شيبول بالعاصمة الهولندية أمستردام بـ1103 رحلات يومياً.

وأظهر تقرير سابق للمنظمة، تصدّر مطار إسطنبول قائمة المطارات الأوروبية، بمتوسط عدد الرحلات اليومية في 2023، مسجلاً 1375 رحلة يوميّاً.

ووفق بيانات أصدرتها المديرية العامة لهيئة المطارات الحكومية (DHMİ) في ديسمبر/كانون الأول المنقضي، استخدم 70 مليوناً و396 ألفاً و167 مسافراً مطارَ إسطنبول خلال أحد عشر شهراً من عام 2023، ما يتجاوز 53 مليوناً منهم سافروا عبر الخطوط الخارجية.

واختير المطار السنة الماضية، 2023 "أفضل مطار في أوروبا"، كما حصل على جائزة "أفضل مطار في العالم" من قرّاء مجلة السفر الأمريكية الرائدة Global Traveler.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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