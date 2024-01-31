سياسة
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بعد وقف دعم "أونروا".. مجلس الأمن يطالب بزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة
قالت مسؤولة أممية إن أعضاء مجلس الأمن يشعرون بالقلق إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، وطالبت نيابة عن أعضاء المجلس بزيادة المساعدات الإنسانية إلى القطاع عاجلاً.
بعد وقف دعم "أونروا".. مجلس الأمن يطالب بزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة
انعقاد جلسة مغلقة بمجلس الأمن الدولي بشأن الأوضاع في غزة / صورة: AFP
31 يناير 2024

أعرب أعضاء مجلس الأمن الدولي عن قلقهم إزاء الوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة، وطالبوا بزيادة المساعدات الإنسانية إلى القطاع عاجلاً.

جاء ذلك على لسان مندوبة فرنسا الدائمة لدى الأمم المتحدة ناتالي برودهرست، نيابة عن أعضاء مجلس الأمن، بعد جلسة مغلقة بشأن غزة.

وقالت برودهرست في بيان صحفي الثلاثاء، إن "أعضاء مجلس الأمن أعربوا عن ترحيبهم بتعيين الهولندية سيغريد كاغ بمنصب كبيرة منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، ودعوا جميع الأطراف إلى التعاون مع كاغ".

وأشارت إلى أن "أعضاء مجلس الأمن يشعرون بالقلق إزاء تدهور الوضع الإنساني في غزة"، مضيفة: "يجب زيادة المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة عاجلاً".

ويعاني سكان قطاع غزة أوضاعاً إنسانية صعبة بسبب استمرار الحرب الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، فاقمها تعليق عدد من الدول الغربية دعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

ومنذ 26 يناير/كانون الثاني الجاري قررت 17 دولة والاتحاد الأوروبي تعليق تمويلها لأونروا، بناءً على مزاعم إسرائيل بمشاركة 12 من موظفي الوكالة في عملية "طوفان الأقصى" التي نفّذَتها حركة حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ضد قواعد عسكرية ومستوطنات إسرائيلية بغلاف غزة.

وخلّفَت الحرب المدمرة التي يشنّها الجيش الإسرائيلي على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حتى الثلاثاء 26 ألفاً و751 شهيداً و65 ألفاً و636 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة، حسب الأمم المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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