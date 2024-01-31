سياسة
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الحكم على عمران خان وزوجته بالسجن 14 عاماً في قضية "هدايا دولة"
أصدرت محكمة باكستانية، الأربعاء، حكماً بالسجن 14 عاماً على رئيس الوزراء السابق عمران خان وزوجته، بتهمة تلقي هدايا دولة وبيعها حين كان في السلطة.
الحكم على عمران خان وزوجته بالسجن 14 عاماً في قضية "هدايا دولة"
رجال شرطة يرافقون عمران خان عند وصوله إلى المحكمة العليا في إسلام آباد / صورة: AFP
31 يناير 2024

قضت محكمة باكستانية، الأربعاء، بالسجن 14 عاماً على كل من رئيس الوزراء السابق عمران خان، وزوجته بشرى بيبي، بتهمة فساد تتعلق بتلقي هدايا الدولة وبيعها حين كان في السلطة.

ويقبع عمران خان في سجن أديالا في روالبندي، وأُبلغ بقرار المحكمة، حسب الصحافة المحلية.

ورغم إدانة خان في قضيتين منفصلتين، فإن هذا هو الحكم الأول على زوجته بشرى التي تزوجها عام 2018، قبل أشهر من توليه رئاسة الوزراء للمرة الأولى، وهذا هو الزواج الثالث لخان بعد طلاقين.

ويأتي الحكم الذي أصدرته محكمة مكافحة الفساد في إسلام آباد، غداة الحكم على خان بالسجن 10 سنوات بتهمة تسريب وثائق سرية، وقبل بضعة أيام من انتخابات تشريعية وإقليمية لم يُسمح له بالترشح فيها.

كان عمران خان متّهماً مع زوجته بيبي التي تزوجها عام 2018 قبل بضعة أشهر من توليه منصب رئيس الوزراء، بتلقي هدايا صرح عنها بقيمة مخفضة حين كان في السلطة وباعها لاحقاً بأسعار مرتفعة.

وحُكم عليه في أغسطس/آب الماضي، بالسجن 3 سنوات، لبيعه هدايا تزيد قيمتها على 140 مليون روبية (501 ألف دولار) كان قد تلقاها خلال فترة رئاسته للوزراء.

وفي 29 أغسطس/آب الماضي، صدر قرار بتعليق الحكم الصادر بحق عمران خان بالسجن ثلاث سنوات بتهمة الفساد، كما تقرر الإفراج عنه بكفالة.

إلا أنه في 30 أغسطس/آب مدد القاضي أبو الحسنات ذو القرنين، مدة حبس خان المتهم بـ"إفشاء أسرار الدولة" بناءً على طلب النيابة.

وأدت إدانة خان (71 عاماً) السابقة إلى منعه من تولي المناصب العامة لمدة خمس سنوات، مما يعني استبعاده من الانتخابات المقبلة المقررة في الثامن من فبراير/شباط القادم، وبعد حكم اليوم، لن يكون مؤهلاً للترشح لأي منصب حتى يبلغ 81 عاماً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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