أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، الأربعاء، أنها استهدفت المدمرة الأمريكية "يو إس إس غريفلي" في البحر الأحمر بعدة صواريخ.

جاء ذلك في بيان تلاه المتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع، بعد ساعات من إعلان الجيش الأمريكي إسقاط صاروخ حوثي.

وقال سريع إن الجماعة تعتزم مواصلة استهداف السفن الحربية الأمريكية والبريطانية في البحر الأحمر "دفاعاً عن النفس".

وأورد المتحدث أن "قواتنا البحرية أطلقت صواريخ بحرية مناسبة على المدمرة الأمريكية (يو إس إس غريفلي) في البحر الأحمر".

وتابع: "سنستهدف السفن الحربية الأمريكية والبريطانية ضمن حق الدفاع المشروع عن بلدنا… وتأكيداً على استمرار الموقف اليمني المساند لفلسطين".

ومساء أمس (الثلاثاء)، أعلنت القيادة المركزية للجيش الأمريكي، إسقاط صاروخ كروز مضاد للسفن أُطلق من اليمن باتجاه البحر الأحمر دون الإبلاغ عن أضرار.

وتستمر التوترات في البحر الأحمر رغم شن تحالف تقوده الولايات المتحدة بوتيرة متقطعة، منذ 12 يناير/كانون الثاني الجاري، غارات يقول إنها تستهدف "مواقع للحوثيين" في مناطق مختلفة من اليمن، رداً على هجمات الجماعة اليمنية في البحر الأحمر، وهو ما قوبل بتوعد من الجماعة بأنها "لن تمر".

ودخلت التوترات مرحلة تصعيد لافت منذ استهداف الحوثيين في 9 يناير/كانون الثاني، سفينة أمريكية بشكل مباشر، بعد أن كانوا يستهدفون في إطار التضامن مع قطاع غزة سفن شحن تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية، أو تنقل بضائع من وإلى إسرائيل.

و"تضامناً مع غزة"، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّراتٍ سفنَ شحن مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر؛ مما أثر سلباً في حركة الشحن والتجارة وسلاسل الإمداد العالمية.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمِّرة على غزة خلّفت، حتى الثلاثاء، "26 ألفاً و751 شهيداً و65 ألفاً و636 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء"، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في "دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب الأمم المتحدة.