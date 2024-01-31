أعلنت إيران أنها "ستردّ بشكل حازم على أي هجوم يستهدف أراضيها أو مصالحها أو مواطنيها"، وذلك بعد تهديد من واشنطن بالرد على هجوم استهدف قاعدة عسكرية أمريكية في المنطقة.

جاء ذلك في بيان صدر عن الممثلية الدائمة لإيران لدى الأمم المتحدة، حسبما أوردت وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية.

وأوضح البيان أن السياسة الأساسية لإيران هي أنه "إذا اعتدى أي طرف على الأراضي الإيرانية أو مصالحها أو مواطنيها خارج حدود إيران، فإنه سيواجه رداً حاسماً وقوياً".

وفنّد البيان المزاعم التي تفيد بأن الولايات المتحدة الأمريكية أرسلت رسائل مختلفة إلى إيران عبر وسطاء في اليومين الماضيين.

وفي السياق، قال قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي، إنه "لن يمر أي تهديد أمريكي دون رد"، وفق ما أوردته وكالة رويترز.

يذكر أن التصريحات الإيرانية جاءت بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن بلاده سترد على الهجوم الذي استهدف قاعدة أمريكية قرب الحدود الأردنية-السورية وأودى بحياة 3 جنود أمريكيين.

ورداً على سؤال الصحفيين في البيت الأبيض بشأن إيران، قال الرئيس الأمريكي: "أنا أحمّلهم المسؤولية، بمعنى أنّهم يزوّدون الأسلحة للأشخاص الذين فعلوا ذلك".

ولم يقدّم بايدن الذي يواجه ضغوطاً شديدة من خصومه الجمهوريين للرد بحزم على طهران، مزيداً من التفاصيل.

غير أنّ المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، قال لاحقاً: "من الممكن جداً أن تشهدوا مقاربة متدرّجة في هذه الحال، ليس مجرّد إجراء واحد بل احتمال اتخاذ إجراءات عدّة".

يأتي ذلك غداة إشارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إلى عمليات انتقامية "على مستويات عدّة، يجري تنفيذها على مراحل".

وبدوره قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية الجنرال بات رايدر، في وقت سابق: "كنا قد دعونا المجموعات التابعة لإيران إلى وقف هجماتها. لكنها لم توقفها. سنردّ في التوقيت الذي نختاره وكما نشاء".

والأحد، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية في بيان، مقتل 3 جنود أمريكيين في هجوم بطائرة مسيّرة، ضرب قاعدة شمال شرقي الأردن قرب الحدود مع سوريا.

وحمَّل المسؤولون الأمريكيون، وعلى رأسهم بايدن، الجماعات المدعومة من إيران مسؤولية الهجوم، وذكروا أنه سيجري الرد على الهجوم في الوقت والمكان الذي تختاره الولايات المتحدة.

ورفضت إيران اتهامات ضلوعها في الهجوم المذكور، وقالت إن "قوى المقاومة في المنطقة لا تتلقى تعليمات من إيران في قراراتها وتصرفاتها".