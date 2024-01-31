أشاد رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون بتطور العلاقات التركية-النمساوية وبالتعاون الذي حقّقه البلدان على أساس الاحترام المتبادل في مجالات التجارة والتعليم والثقافة والفنون على مدار العقود الماضية.

جاء ذلك في مقالة كتبها ألطون لصحيفة Die Presse النمساوية، بعنوان "ميراث مئة عام.. حول العلاقات التركية-النمساوية"، بمناسبة الذكرى المئوية لاتفاقية الصداقة بين البلدين.

وقال ألطون إن توقيع اتفاقية الصداقة بين البلدين قبل مئة عام لم يكُن تعبيراً عن العلاقات السياسية القوية بين الطرفين فحسب، بل كان خطوة مهمة في بداية تقارب الشعبين.

وأضاف أن العلاقات السياسية بين أنقرة وفيينا ازدادت قوة بالزيارات المتبادلة رفيعة المستوى وباللقاءات الاستراتيجية بين الطرفين، مشيراً إلى أن ذلك ساعد البلدين على التحرك معاً في الساحة الدولية واتخاذ مواقف مشتركة في عديد من القضايا.

وعن العلاقات الاقتصادية قال ألطون إن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 4 مليارات دولار، وإن النمسا من أهمّ الدول التي تملك استثمارات في تركيا، مشيراً إلى أنهم يتوقعون أن يبلغ حجم التجارة بين البلدين 5 مليارات دولار في إطار الرؤية التي وضعها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأشاد ألطون بالتطور الذي تحقق في علاقات البلدين في مجال السياحة والثقافة، معرباً عن ثقته باستمرار تطور العلاقات بين البلدين كما حدث طوال المئة عام الماضية.

الموقف التركي من الحرب على غزة

وتَطرَّق ألطون في المقالة إلى موقف تركيا من العدوان الإسرائيلي على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مشيراً إلى أن سعي تركيا وراء حلول سلمية ودعمها حلّ الدولتين في إطار معايير الأمم المتحدة يُعَدّان من أهمّ الخطوات المتخَذة في سبيل تحقيق السلام الدائم في المنطقة.

وأضاف ألطون أن تركيا اليوم أصبحت اليوم من أهم اللاعبين على الصعيدين الإقليمي والدولي، ومن أهمّ الدول التي تلعب دوراً نشطاً في حل الأزمات.