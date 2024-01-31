أعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، قصفه ما قال إنها "بنية عسكرية" للنظام السوري في درعا جنوب البلاد الليلة الماضية، رداً على عمليات إطلاق القذائف نحو جنوب هضبة الجولان المحتل.

وأورد الجيش في بيان: "قصفت طائرات حربية الليلة الماضية بنية عسكرية للنظام السوري في منطقة محافظة درعا رداً على عمليات إطلاق القذائف الصاروخية التي نُفذت أمس، نحو منطقة جنوب هضبة الجولان".

وأعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، "سقوط 3 صواريخ أُطلقت من الأراضي السورية، في منطقة مفتوحة بالجولان السوري المحتل، فيما ردَّ الجيش بقصف مدفعي".

وقالت القناة 12 العبرية الخاصة إن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات أو أضرار مادية، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن إطلاق الصواريخ.

ومنذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، أطلقت جماعات مسلحة في أكثر من مناسبة قذائف صاروخية تجاه إسرائيل، غالباً ما تعلن تل أبيب سقوطها في مناطق مفتوحة.

وفي سياق ثانٍ، أشار الجيش الإسرائيلي في بيان إلى رصده، صباح الأربعاء، "إطلاق عدة قذائف من لبنان سقطت في مناطق مفتوحة قرب بلدتَي منارا وكفر يوفال الحدوديتين، دون وقوع إصابات".

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي تشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية توتراً وتبادلاً متقطعاً للنيران بين الجيش الإسرائيلي من جهة، وحزب الله وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من الطرفين، وفي صفوف المدنيين اللبنانيين.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة خلّفت حتى الأربعاء، "26 ألفاً و900 شهيد و65 ألفاً و949 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء"، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في "دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب الأمم المتحدة.​​​​​​​