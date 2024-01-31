اتهمت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين فرانشيسكا ألبانيز، الدول الغربية التي علّقت تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بـ"ازدواجية المعايير".

وانتقدت ألبانيز في منشور على منصة إكس، الأربعاء، استمرار هذه الدول في دعمها لإسرائيل رغم مواصلة الأخيرة حربها على قطاع غزة.

وأشارت إلى أن تعليق بعض الدول تمويلها لـ"أونروا"، "جاء بسبب مزاعم تتعلق بـ12 موظفاً لدى الوكالة الأممية"، مضيفةً أن "الحكومات نفسها لم تعلّق علاقاتها مع الدولة التي قتل جيشها 26 ألف شخص خلال 3.5 شهر في قطاع غزة".

وأضافت أن هذه الحكومات تواصل دعمها لإسرائيل رغم قرار محكمة العدل الدولية احتمال تشكيل الحرب الإسرائيلية على غزة "جرائم إبادة جماعية"، مبينةً أن "هذه ازدواجية معايير من المستوى الأعلى".

إلى ذلك، قالت اللجنة الدائمة المشتركة لعدد من المنظمات الإنسانية بقيادة الأمم المتحدة، إن تعليق بعض الدول دعمها المالي لـ"أونروا" سيؤدي إلى كارثة على سكان قطاع غزة.

ووصف بيان صادر عن اللجنة، الأربعاء، مزاعم مشاركة بعض موظفي "أونروا" في الهجمات ضد إسرائيل يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بأنها "مروعة".

وأضاف أن "قرار بعض الدول تعليق الدعم المالي لـ(أونروا) ستكون له عواقب وخيمة على سكان غزة، ولا توجد منظمة أخرى لديها القدرة على توفير حجم ونطاق المساعدة التي يحتاج إليها سكان غزة البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة بشكل عاجل، ونطالب بإعادة النظر في هذه القرارات".

وحذّر البيان من أن تعليق الدعم المالي لـ"أونروا" أمر خطير وسيؤدي إلى انهيار النظام الإنساني في غزة، وسيكون لذلك عواقب بعيدة المدى على الصعيد الإنساني وحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي جميع أنحاء المنطقة.

ومنذ 26 يناير/كانون الثاني الجاري، قررت 18 دولة والاتحاد الأوروبي تعليق تمويلها لـ"أونروا"، بناءً على مزاعم إسرائيل مشاركة 12 من موظفي الوكالة في عملية "طوفان الأقصى" التي نفّذتها حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 على مستوطنات إسرائيلية محاذية لغزة.

وهذه الدول هي: الولايات المتحدة وكندا وأستراليا واليابان وإيطاليا وبر يطانيا وفنلندا وألمانيا وهولندا وفرنسا وسويسرا والنمسا والسويد ونيوزيلندا وأيسلندا ورومانيا وإستونيا والسويد بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، وفقاً للأمم المتحدة حتى مساء الثلاثاء.

وقالت "أونروا"، الجمعة، إنها فتحت تحقيقاً في مزاعم ضلوع عدد من موظفيها في هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وتأسست "أونروا" بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وجرى تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في مناطق عملياتها الخمس: الأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة خلّفت، حتى الأربعاء، "26 ألفاً و900 شهيد و65 ألفاً و949 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء"، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في "دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب الأمم المتحدة.​​​​​​​