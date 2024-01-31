شن جيش الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء غارات جوية وقصفاً مدفعياً مكثفاً على المناطق السكنية ومجمعات النازحين في قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات من الفلسطينيين، فيما تحتدم المعارك بين قوات الاحتلال والمقاومة الفلسطينية على عدة محاور.

وقالت وزارة الصحة بغزة الأربعاء إن عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة ارتفع إلى 26 ألفاً و900، وارتفع عدد المصابين إلى 65 ألفاً و949 منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأضافت أن الاحتلال ارتكب 16 مجزرة في القطاع، راح ضحيتها 150 شهيداً و313 مصاباً خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) باستشهاد 6 فلسطينيين وإصابة آخرين إثر قصف الطيران الحربي والمدفعي مدينة خان يونس (جنوب)، تزامناً مع إطلاق النار من مروحيات ومسيّرات إسرائيلية وسط المدينة وغربها.

وقالت وفا أن قصفاً مدفعياً نسف بالكامل مربّعاً سكنياً وسط خان يونس، واستهدف أيضاً محيط مستشفى ناصر، ما عاق تحرّك سيارات الإسعاف.

ولليوم 10 على التوالي يواصل جيش الاحتلال حصار مستشفى الأمل ومجمع ناصر الطبي.

كما شهد محيط الحي النمساوي غرب خان يونس أيضاً إطلاق نار وقصفاً مدفعياً.

وأعلنت مصادر طبية محلية استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على مدينة حمد شمال المدينة.

واستُشهد وأصيب العشرات في قصف صاروخي استهدف حي الدرج شرق مدينة غزة وحي البركة في دير البلح وسط القطاع.

وارتقى عدد من الشهداء وأصيب آخرون بقصف مدفعي وغارات جوية إسرائيلية وإطلاق نار على مناطق مختلفة شمال غرب مدينة غزة.

وشنت الطائرات الحربية سلسلة غارات جوية طالت منازل في أحياء مدينة غزة، وتحديداً في الزيتون والرمال.

وقامت الجرافات العسكرية بأعمال تجريف في شارع الشهداء بحي الرمال، بحماية من الدبابات وسط قصف مدفعي وإطلاق نار كثيف.

كما طال قصف مدفعي إسرائيلي مستشفى العودة في حي تل الزعتر بجباليا شمال قطاع غزة.

وشهد محيط مسجد الدعوة شمالي مخيم النصيرات وسط القطاع، قصفاً مدفعياً عنيفاً ومتواصلاً.

"جريمة إعدام ميدانية"

في سياق متصل أكد نادي الأسير الفلسطيني تصاعد عمليات الإعدامات الميدانية والاختفاء القسري بحق المعتقلين الفلسطينيين.

وأضاف في بيان له الأربعاء أنه "في ضوء الجريمة التي كشف عنها أمس الثلاثاء في بيت لاهيا شمال القطاع، والمتمثلة في العثور على جثامين 30 شهيداً داخل إحدى المدارس التي كان يحاصرها الاحتلال، تبين من خلال مشاهدات من حضروا في المكان أن الشهداء كانوا مكبلي الأيدي ومعصوبي الأعين، أي كانوا رهن الاعتقال، ما يُعَدّ مؤشراً واضحاً على أن الاحتلال نفذ بحقهم جريمة إعدام ميدانية".

وأشار إلى تصاعد شهادات المعتقلين الذين أُفرج عنهم على مدار الفترة الماضية حول عمليات التعذيب والتنكيل والإذلال، بما فيها شهادات لنساء وأطفال.

وشدد على أن إصرار الاحتلال على إبقاء معتقلي غزة رهن الإخفاء القسري يحمل تفسيراً واحداً "هو أن هناك قراراً بالاستفراد بهم، بهدف تنفيذ مزيد من الجرائم بحقهم في الخفاء".

اشتباكات عنيفة

تخوض في الأثناء المقاومة الفلسطينية اشتباكات عنيفة مع الجيش الإسرائيلي في محاور عدة.

وأفاد شهود عيان بوقوع اشتباكات وإطلاق نار كثيف وقصف مدفعي في محيط حي النمساوي غرب خان يونس، وبمحيط مستشفى ناصر الطبي في خان يونس.

وقالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، إنها استهدفت دبابتي ميركافا إسرائيليتين بقذيفتَي الياسين 105 غرب خان يونس جنوبي القطاع، وجنوب غرب مدينة غزة في الشمال.

بدورها قالت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إنها استهدفت بصاروخ موجّه مجموعة من جنود الاحتلال، متحصنة داخل مبنى شمال غرب المنطقة الوسطى في قطاع غزة.

وأضافت أنها قصفت بقذائف هاون جنودَ وآليات الاحتلال في محور التقدم شرق مخيم البريج شمال القطاع.

في المقابل قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، إن لواء الاحتياط الخامس غادر غزة الليلة الماضية وأنهى مهمته، ليبقى لواء احتياطي واحد فقط في القطاع.

وأضافت: "يواصل الجيش الإسرائيلي تقليص قوات الاحتياط الإضافية في قطاع غزة، فقد غادر لواء الاحتياط الخامس قطاع غزة الليلة وأنهى مهمته".

وتابعت: "في الأسابيع الأخيرة قاتل اللواء في شمال قطاع غزة ضمن الفرقة 162، وسيطر على الشريط الساحلي غرب مدينة غزة".

ولفتت إذاعة الجيش إلى أنه "الآن لا يزال هناك لواء احتياطي واحد فقط في غزة، لواء المظليين 646 في خان يونس (جنوب القطاع)".

ولم تكشف الإذاعة عن العدد الكلي لعناصر جيش الاحتلال الإسرائيلي الذين ما زالوا في قطاع غزة.

وفي الأسابيع الأخيرة أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي تباعاً سحب أعداد من الجيش من قطاع غزة، وخصوصاً الاحتياط.