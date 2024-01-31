سياسة
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فيدان يدعو المجتمع الدولي إلى التحرك بقوة لمنع المذبحة الإسرائيلية في غزة
أدان وزير الخارجية التركي هاكان فيدان العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، داعياً المجتمع الدولي إلى التحرك بقوة لمنع "هذه المذبحة".
فيدان يدعو المجتمع الدولي إلى التحرك بقوة لمنع المذبحة الإسرائيلية في غزة
فيدان يعقد اجتماعاً مع نظيرته الرومانية في العاصمة بوخارست. / صورة: AA
31 يناير 2024

شدد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء على أن بلاده لن تترك مليونَي شخص في غزة يموتون من الجوع والأوبئة تحت القصف، داعياً المجتمع الدولي إلى التحرك بقوة لمنع هذه "المذبحة".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده فيدان مع وزيرة الخارجية الرومانية لومينيتا أودوبيسكو، عقب لقائهما في العاصمة بوخارست.

وأشار فيدان إلى أن اللقاء بحث التطورات الأخيرة في منطقة البلقان، إضافة إلى الأحداث في الشرق الأوسط.

ولفت إلى أنه ونظيرته الرومانية تطرقا إلى الوحشية والمأساة في قطاع غزة والتهديدات التي تشكلها، داعياً إسرائيل إلى تنفيذ القرار القضائي المؤقت الصادر عن محكمة العدل الدولية وإعلان وقف كامل لإطلاق النار على الفور.

وذكر أن إسرائيل تواصل منذ أسابيع استهداف قطاع غزة المحاصر، لافتاً إلى أن الناجين من القصف يعانون الجوع والأوبئة.

وأردف: "ينبغي للمجتمع الدولي ألّا يقبل مطلقاً منع إسرائيل دخول المساعدات الإنسانية والطبية لغزة، ويجب ألا نبقى صامتين فيما يُترك مليونا شخص علناً ليموتوا من الجوع والأوبئة تحت القصف. وأدعو المجتمع الدولي إلى التحرك بقوة مرة أخرى لمنع هذه المذبحة".

في سياق آخر أكد فيدان أن تركيا تواصل تنفيذ معاهدة مونترو بشأن المضايق بنزاهة ودقة، وأضاف: "قلت ذلك أمس في المؤتمر الصحفي بصوفيا، وأكرره مرة أخرى اليوم، لا يمكننا حتى أن نتخيل مناقشة مونترو".

وأضاف: "معاهدة مونترو تواصل دورها الوظيفي في ضمان أمن المنطقة".

وتسمح معاهدة مونترو الموقعة عام 1936 بمرور السفن الحربية التابعة للدول غير المشاطئة للبحر الأسود من مضيقي الدردنيل والبوسفور، بشرط إشعار تركيا بالمرور قبل 15 يوماً، والبقاء في البحر الأسود لمدة لا تتجاوز 21 يوماً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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