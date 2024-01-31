سياسة
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حماس تطالب بتوثيق إعدام إسرائيل 30 فلسطينياً بغزة ومحاسبة مرتكبيه
طالبت حركة حماس الفلسطينية بتوثيق ومحاسبة إسرائيل على "الجريمة المروعة" التي كُشف عنها مؤخراً وهي إعدام 30 فلسطينياً وهم مكبلو الأيدي ومعصوبو الأعين في إحدى مدارس بيت لاهيا شمال قطاع غزة.
حماس تطالب بتوثيق إعدام إسرائيل 30 فلسطينياً بغزة ومحاسبة مرتكبيه
حركة حماس تدعو لتوثيق جريمة إعدام إسرائيل 30 فلسطينياً في قطاع غزة / صورة: AA
31 يناير 2024

وصفت حركة المقاومة الإسلامية حماس عملية إعدام إسرائيل 30 فلسطينياً مكبلي الأيدي شمال قطاع غزة بـ"الجريمة المروعة"، مطالبة بتوثيقها ومحاكمة مرتكبيها.

وأكدت حماس في بيان، الأربعاء، أن "جرائم الاحتلال المستمرة بحق الشعب الفلسطيني تتكشف يوماً بعد يوم".

وأوضحت أن آخر تلك "الجرائم" كان ما وثقه نادي الأسير الفلسطيني ومواطنون من إعدام قوات الاحتلال نحو 30 فلسطينياً في إحدى المدارس في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، وهم مكبلو الأيدي ومعصوبو الأعين.

وشددت الحركة على أن الواقعة تثبت تنفيذ جيش الاحتلال "مجزرة" بحق المدنيين بإعدامهم ميدانياً بعد التنكيل بهم.

ودعت حماس المؤسسات الحقوقية إلى توثيق هذه الجريمة المروعة "لمحاكمة هذا الجيش المجرم وقادته النازيين الذين يستمرون في القتل والإبادة ضد شعبنا الفلسطيني دون اكتراث بمقررات محكمة العدل الدولية التي طالبته بوقف جريمة الإبادة والتطهير العرقي".

وأكدت أن هذه الجريمة النكراء وغيرها مما اقترفه "النازيون الجدد بحق شعبنا الفلسطيني"، ستبقى لعنة تطاردهم، وسيأتي اليوم الذي يحاسبون فيه على وحشيتهم وجرائمهم التي فاقت أبشع الانتهاكات التي عرفتها البشرية في عصرنا الحديث.

وكان شهود عيان فلسطينيون تحدثوا الثلاثاء عن اكتشاف ما يزيد عن 30 جثة متحللة لشهداء مدفونين بمدرسة في بيت لاهيا، جرى قتلهم وهم مكبلون ومعصوبو الأعين.

من جهتها، طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية بتشكيل فريق دولي ميداني للتحقيق في "مجازر إسرائيل" وأوضاع المفقودين والمعتقلين من قطاع غزة.

والجمعة، طالبت محكمة العدل الدولية إسرائيل "باتخاذ كل الإجراءات التي في وسعها لمنع ارتكاب جميع الأفعال ضمن نطاق المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية".

وذكرت المحكمة أن على إسرائيل الالتزام بتجنب كل ما يتعلق بالقتل والاعتداء والتدمير بحق سكان غزة وأن تضمن توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة في القطاع بشكل فوري".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة خلّفت، حتى الأربعاء، "26 ألفاً و900 شهيد و65 ألفاً و949 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء"، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في "دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب الأمم المتحدة.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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