سياسة
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منع محجّبتين من حضور فاعلية رسمية يشعل جدلاً حول التمييز والعنصرية بأمريكا
أثار منع سيدتين محجّبتين من دخول فاعلية رسمية لنائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، في لاس فيغاس، دون تقديم مبرر لذلك، رغم امتلاكهما دعوة، جدلاً واسعاً بالولايات المتحدة، فيما لم يصدر أي تعليق على الفور من فريق هاريس.
منع محجّبتين من حضور فاعلية رسمية يشعل جدلاً حول التمييز والعنصرية بأمريكا
منع محجّبتين من حضور فاعلية رسمية يشعل جدلاً حول التمييز ضد المسلمين في الولايات المتحدة - أرشيفية من أداء مسلمات صلاة عيد الفطر بنيويورك عام 2017 / صورة: Reuters
31 يناير 2024

أشعل منع سيدتين محجّبتين من دخول فاعلية لنائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، جدلاً واسعاً حول التمييز في الولايات المتحدة.

وكانت مشاهد متداولة، على منصات التواصل الاجتماعي، أظهرت منع مسلمتين محجّبتين من دخول فاعلية لـ "هاريس" بمدينة لاس فيغاس في 27 يناير/كانون الثاني الجاري.

ورغم امتلاك السيدتين دعوة، فقد مُنعتا من دخول قاعة الفاعلية، فيما لم يقدم مسؤول الأمن أي مبرر لمنعه إياهما سوى القول: "أنا آسف".

وتزامن منع السيدتين مع استمرار دخول المدعوين الآخرين إلى قاعة الفاعلية، ما دفع إحدى السيدتين لمخاطبة الحارس بالقول: "إنكم تتعمدون عدم السماح لنا فقط بالدخول".

ووجهت السيدة الأخرى سؤالاً لحارس الأمن بالقول: "ألا يتعارض هذا مع الحملة الانتخابية للديمقراطيين؟"، وأضافت: "هذا تصرف عنصري وإسلاموفوبيا".

وبعد انتشار المشاهد في منصات التواصل الاجتماعي، أعلنت منظمات مجتمع مدني عدة دعمها للسيدتين.

فيما لم يصدر أي تعليق على الفور من فريق هاريس حول الأمر.

يُذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية مقبلة على انتخابات رئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وسط انتقادات موجهة إلى إدارة الرئيس جو بايدن بسبب دعمها لإسرائيل مؤخراً وعدم استجابتها لمطالب وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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