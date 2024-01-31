يزور رئيس وزراء النيجر علي محمد الأمين زين، تركيا الأربعاء، استجابة لدعوة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأعلنت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية أن رئيس وزراء النيجر يجري زيارة عمل إلى تركيا في الفترة بين 31 يناير/كانون الثاني و3 فبراير/شباط 2024.

وسيجري خلال الاجتماعات التي ستعقد في العاصمة أنقرة، الخميس 1 فبراير/شباط، استعراض العلاقات الثنائية بين تركيا والنيجر بمختلف أبعادها ومناقشة الخطوات التي يمكن اتخاذها لتحسين التعاون بين الجانبين، حسب بيان دائرة الاتصال التركية.

وبالإضافة لملف العلاقات الثنائية، تهدف الاجتماعات أيضاً إلى تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والعالمية.