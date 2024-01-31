سياسة
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روسيا تستعيد 195 أسيراً بصفقة تبادل.. وأوكرانيا تعلن عودة 207 من أسراها
أعلنت روسيا استعادة 195 أسير حرب من أوكرانيا، بينما أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عودة 207 أوكرانيين، في عملية تبادل أسرى جديدة بينهما.
روسيا تستعيد 195 أسيراً بصفقة تبادل.. وأوكرانيا تعلن عودة 207 من أسراها
أسرى حرب أوكرانيون محررون بعد عملية تبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا في 31 يناير/كانون الثاني، / صورة: AFP
31 يناير 2024

أكدت روسيا، الأربعاء، استعادة 195 أسيراً في عملية تبادل مع كييف، مقابل تسليم عدد مماثل من الأسرى الأوكرانيين.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية في بيان، بأن موسكو وكييف "تبادلتا الأربعاء 195 أسير حرب لكل منهما".

من جهته، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على منصة إكس: "عاد 207 من أبناء شعبنا"، من دون توضيح عدد المدنيين والعسكريين منهم.

وأضاف: "نتذكر كل أوكراني في الأسر، المحاربون والمدنيون منهم، وعلينا أن نعيدهم جميعاً".

وأوضح أن كييف تعمل على إعادة جميع الأسرى إلى الوطن "مهما حدث".

وأعلن مفوض حقوق الإنسان الأوكراني دميترو لوبينيتس، أن هذه الصفقة، هي خامس عملية تبادل من هذا النوع، مضيفاً أن ما مجموعه 3035 أوكرانياً تمكنوا من العودة إلى ديارهم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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