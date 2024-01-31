أكدت روسيا، الأربعاء، استعادة 195 أسيراً في عملية تبادل مع كييف، مقابل تسليم عدد مماثل من الأسرى الأوكرانيين.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية في بيان، بأن موسكو وكييف "تبادلتا الأربعاء 195 أسير حرب لكل منهما".

من جهته، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على منصة إكس: "عاد 207 من أبناء شعبنا"، من دون توضيح عدد المدنيين والعسكريين منهم.

وأضاف: "نتذكر كل أوكراني في الأسر، المحاربون والمدنيون منهم، وعلينا أن نعيدهم جميعاً".

وأوضح أن كييف تعمل على إعادة جميع الأسرى إلى الوطن "مهما حدث".

وأعلن مفوض حقوق الإنسان الأوكراني دميترو لوبينيتس، أن هذه الصفقة، هي خامس عملية تبادل من هذا النوع، مضيفاً أن ما مجموعه 3035 أوكرانياً تمكنوا من العودة إلى ديارهم.