سياسة
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إسرائيل تكثّف قصفها لجنوب لبنان.. و"حزب الله" يستهدف جنوداً وآليات
أكد حزب الله استهدافه تجمعات لجنود إسرائيليين وتجهيزات تجسسية ودبابة ميركافا قبالة الحدود، فيما كثفت الجيش الإسرائيلي قصفه الجوي لمناطق عدة بجنوبي لبنان.
إسرائيل تكثّف قصفها لجنوب لبنان.. و"حزب الله" يستهدف جنوداً وآليات
دخان يتصاعد بقرية مجدلزون بجنوب لبنان خلال غارة جوية إسرائيلية على مشارفها، في 28 يناير/كانون الثاني 2024 / صورة: AFP
31 يناير 2024

أعلن حزب الله، الأربعاء، استهداف "تجمعات وتجهيزات تجسسية" للجيش الإسرائيلي قبالة الحدود اللبنانية، فيما كثفت إسرائيل من قصفها لمناطق عدة جنوبي لبنان، وفق إعلام محلي.

وأفاد الحزب، في بيانين منفصلين، بأن عناصره "استهدفوا تجمعات لجنود إسرائيليين في محيط ثكنة ميتات (قبالة بلدة رميش اللبنانية) في تلة الطيحات (قبالة بلدة ميس الجبل اللبنانية) بالأسلحة الصارو خية، وأصابوها إصابة مباشرة".‏

وأوضح، في بيان آخر، أن عناصره "استهدفوا أيضاً التجهيزات التجسسيّة بموقع حانيتا (قبالة بلدة علما الشعب اللبنانية) بالأسلحة المناسبة، وأصابوها إصابة مباشرة".‏

وأضاف الحزب، أن مقاتليه "استهدفوا دبابة ‏ميركافا (إسرائيلية) في موقع بياض بليدا (قبالة بلدة بليدا اللبنانية) بالأسلحة المناسبة، وأُصيبت إصابة مباشرة".‏

أما وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، فأفادت بتنفيذ مُسيرة إسرائيلية "عدواناً جوياً" على بلدة يارون، الحدودية.

وكشفت الوكالة عن "تعرض الأطراف الشرقية لبلدة عيترون (جنوب) لقصف مدفعي متقطع مصدره مرابض الجيش الاسرائيلي المنصوبة داخل الاراضي الف لسطينية المحتلة".

وأوضحت أن "الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت عدواناً جوياً، إذ نفذت غارة استهدفت المنطقة الواقعة بين بلدات حداثا، ورشاف، والطيري في قضاء بنت جبيل، ملقية صاروخين جو - أرض، أحدث انفجارهما دوياً تردد صداه في أرجاء منطقتي صور وبنت جبيل، وارتفعت جراءه سحب الدخان".

وتشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، توتراً وتبادلاً متقطعاً للنيران بين الجيش الإسرائيلي من جهة، وحزب الله وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من الطرفين، وفي صفوف المدنيين اللبنانيين.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة خلفت حتى الأربعاء، "26 ألفاً و900 شهيد و65 ألفاً و949 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء"، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في "دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب الأمم المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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