سياسة
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داعية لتحركات عاجلة.. الأمم المتحدة: حرب السودان تسببت بنزوح 8 ملايين شخص
أعلنت الأمم المتحدة أن المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع أدت إلى نزوح "نحو ثمانية ملايين" شخص، داعية إلى تقديم مساعدة عاجلة لتلبية احتياجاتهم.
داعية لتحركات عاجلة.. الأمم المتحدة: حرب السودان تسببت بنزوح 8 ملايين شخص
مخيم اورانغ للاجئين في أدري بتشاد حيث يقيم لاجئون من السودان في 7 ديسمبر/كانون الأول 2023. / صورة: AFP
31 يناير 2024

قال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، الأربعاء، إن المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع في السودان أدت إلى نزوح "حوالى ثمانية ملايين" شخص، وذلك خلال زيارة له إلى إثيوبيا، داعياً إلى تقديم مساعدة عاجلة لتلبية احتياجاتهم.

وأضاف غراندي في مؤتمر صحفي عقده في أديس أبابا أن النزاع أدى إلى "تهجير حوالى 8 ملايين شخص من ديارهم في السودان، نزح غالبيتهم داخلياً، وإلى الخارج أيضاً بشكل متزايد".

وأوضح أن "أكثر من 1,5 مليون لجؤوا إلى الدول المجاورة: مصر وتشاد وإفريقيا الوسطى وجنوب السودان وإثيوبيا".

وكشف غراندي أن "الأزمة في السودان التي تسببت بمعاناة إنسانية هائلة (...)، تواجه ضعفاً في التمويل" مشيراً إلى أنه جرى توفير "أقل من 40% من الميزانية" المطلوبة العام الماضي.

وأكد أن "هذا غير مقبول. أنا أفهم أن هناك أزمات أخرى أكثر وضوحاً. لكن هذا لا يعني أنه لا يوجد حاجة مُلحة".

وفي 21 يناير/كانون الثاني، بلغ عدد النازحين بسبب النزاع في السودان 7.6 مليون شخص، نصفهم تقريباً من الأطفال، حسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

وعبر منذ أبريل/نيسان حتى هذا التاريخ حوالى 517 ألف شخص الحدود بين السودان وجنوب السودان، وفقاً للمصدر نفسه.

ومنذ 15 أبريل/نيسان 2023، يدور قتال بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي".

وادت الحرب إلى مقتل أكثر من 13 ألف شخص حسب الأمم المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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