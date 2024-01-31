صرّح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الأربعاء، أن خطر المجاعة في قطاع غزة يتصاعد بسبب الأعمال العدائية المستمرة وتقييد وصول المساعدات الإنسانية.

وأدلى غيبريسوس بذلك خلال مؤتمر صحفي أسبوعي مع المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ بالمنظمة، مايك رايان، في جنيف.

وأوضح غيبريسوس، أن منظمة الصحة العالمية لا تزال تواجه صعوبات في دعم منظومة الصحة والعاملين في مجال الرعاية الصحية في غزة.

وأشار إلى أن المنظمة واجهت عقبات كبيرة حتى في الوصول إلى المستشفيات جنوبي غزة.

وذكر أنه "جرى الإبلاغ عن وقوع اشتباكات عنيفة قرب المشافي في (مدينة) خان يونس، ومُنع المرضى والعاملون والإمدادات الطبية من الوصول إلى مرافق الرعاية الصحية".

وحول تعليق بعض الدول تمويلها لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، قال غيبريسوس: "إن قرار تلك الدول سوف يؤدي إلى "عواقب كارثية" على سكان غزة".

وتابع غيبريسوس، أنه "لا توجد منظمة أخرى غير أونروا لديها القدرة على تقديم مساعدات بهذا الحجم إلى 2.2 مليون شخص في غزة"، داعياً المانحين إلى إعادة تقييم قرارهم.

ومنذ 26 يناير/كانون الثاني الجاري، قررت 18 دولة والاتحاد الأوروبي تعليق تمويلها لـ"أونروا"، بناء على مزاعم إسرائيل بمشاركة 12 من موظفي الوكالة بهجوم حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 على مستوطنات إسرائيلية محاذية لغزة.