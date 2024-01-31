سياسة
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أقرت انتهاكاً واحداً.. محكمة العدل الدولية ترفض اتهامات أوكرانية ضد روسيا
رفضت محكمة العدل الدولية في لاهاي جميع الاتهامات الأوكرانية لروسيا بانتهاك اتفاقيتي القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، ومكافحة الإرهاب، معتبرة أن موسكو انتهكت بنداً واحداً يتعلق بالفشل في إجراء تحقيقات ضد أفراد يُزعم تمويلهم للإرهاب في أوكرانيا.
أقرت انتهاكاً واحداً.. محكمة العدل الدولية ترفض اتهامات أوكرانية ضد روسيا
رئيسة محكمة العدل الدولية في أثناء تلاوتها القرار في المزاعم الأوكرانية ضد روسيا / صورة: Reuters
31 يناير 2024

انتهت محكمة العدل الدولية إلى رفض أغلبية مزاعم أوكرانيا بشأن انتهاك روسيا للاتفاقية الدولية لمكافحة الإرهاب، وأيدت انتهاكاً واحداً فقط.

وأشارت رئيسة "العدل الدولية" جوان دونوغو، في أثناء تلاوتها القرار بمقر المحكمة في لاهاي الأربعاء، إلى أن "روسيا فقط فشلت في الوفاء بالتزاماتها بإجراء تحقيقات ضد الأفراد الذين يُزعم أنهم قد يمولون الإرهاب في أوكرانيا".

ورفضت المحكمة جميع المطالبات الأخرى لأوكرانيا فيما يتعلق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

وأوضحت أن "روسيا، بالطريقة التي نفذت بها النظام التعليمي في شبه جزيرة القرم بعد 2014، فيما يتعلق بالتعليم المدرسي باللغة الأوكرانية، انتهكت التزاماتها بموجب المادتين 2 و5 من الاتفاقية المذكورة".

ورفعت أوكرانيا في عام 2017، دعوى قضائية ضد روسيا تتهمها بانتهاك اتفاقيتي "مكافحة تمويل الإرهاب" و"القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري"، بدعوى أن موسكو "تشن حملة تمييز عنصري ضد تتار القرم والأوكرانيين بشبه الجزيرة"، وهو ما ترفضه روسيا.

وفي 24 فبراير/شباط 2022، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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