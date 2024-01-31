انتهت محكمة العدل الدولية إلى رفض أغلبية مزاعم أوكرانيا بشأن انتهاك روسيا للاتفاقية الدولية لمكافحة الإرهاب، وأيدت انتهاكاً واحداً فقط.

وأشارت رئيسة "العدل الدولية" جوان دونوغو، في أثناء تلاوتها القرار بمقر المحكمة في لاهاي الأربعاء، إلى أن "روسيا فقط فشلت في الوفاء بالتزاماتها بإجراء تحقيقات ضد الأفراد الذين يُزعم أنهم قد يمولون الإرهاب في أوكرانيا".

ورفضت المحكمة جميع المطالبات الأخرى لأوكرانيا فيما يتعلق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

وأوضحت أن "روسيا، بالطريقة التي نفذت بها النظام التعليمي في شبه جزيرة القرم بعد 2014، فيما يتعلق بالتعليم المدرسي باللغة الأوكرانية، انتهكت التزاماتها بموجب المادتين 2 و5 من الاتفاقية المذكورة".

ورفعت أوكرانيا في عام 2017، دعوى قضائية ضد روسيا تتهمها بانتهاك اتفاقيتي "مكافحة تمويل الإرهاب" و"القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري"، بدعوى أن موسكو "تشن حملة تمييز عنصري ضد تتار القرم والأوكرانيين بشبه الجزيرة"، وهو ما ترفضه روسيا.

وفي 24 فبراير/شباط 2022، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.