سياسة
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أنقرة وكييف تناقشان مسألة إعادة إعمار أوكرانيا
بحث مسؤولون أتراك وأوكرانيون عملية إعادة الإعمار في أوكرانيا، خلال فاعلية أقيمت بإسطنبول بهذا الخصوص، وناقش الحاضرون دور أنقرة في عملية إعادة الإعمار، داعين لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستراتيجية بين البلدين.
أنقرة وكييف تناقشان مسألة إعادة إعمار أوكرانيا
وزراء أتراك وأوكرانيون يناقشون عملية إعادة الإعمار في أوكرانيا بإسطنبول. / صورة: AA
31 يناير 2024

قال وزير التجارة التركي عمر بولاط إن دعم المقاولين الأتراك سيكون حجر الزاوية في التعاون، لا سيما في إعادة إعمار البنية التحتية والبنية الفوقية المتضررة في أوكرانيا.

وناقش وزراء أتراك وأوكرانيون عملية إعادة الإعمار في أوكرانيا، في إسطنبول ضمن فاعلية مخصصة لمساعدة الدولة التي مزقتها الحرب على إعادة الاعمار.

وضمن الفعالية، اجتمع وزير التجارة التركي عمر بولاط، ووزير المواصلات والبنى التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو، ووزير البنية التحتية الأوكراني أولكسندر كوبراكوف الأربعاء في منتدى إعادة إعمار أوكرانيا.

وناقش المسؤولون خلال اللقاء دور تركيا في عملية إعادة الإعمار، حسب تصريح بولاط على منصة إكس.

وقال إن “الخبرة المكتسبة من المشاريع الناجحة التي نفذها المقاولون الأتراك في مناطق مختلفة من العالم حتى الآن، ستكون حجر الزاوية في التعاون بين البلدين، لا سيما في إعادة إعمار البنية التحتية والبنية الفوقية المتضررة في أوكرانيا“.

وشدد بولاط على أن الوزراء أجروا تقييمات مهمة بشأن توسيع حجم التجارة المتبادلة بين تركيا وأوكرانيا وتعزيز العلاقات الاقتصادية.

وأضاف: “نعتقد بصدق أن هذا الاجتماع المثمر مع كوبراكوف سيسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستراتيجية بين تركيا وأوكرانيا“.

وتحدث أورال أوغلو أيضاً عن الاجتماع قائلاً: “لقد عقدنا اجتماعاً حول علاقاتنا القائمة على علاقات الصداقة التاريخية عميقة الجذور. وسنواصل دائماً دعمنا لأوكرانيا“.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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