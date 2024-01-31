قال وزير التجارة التركي عمر بولاط إن دعم المقاولين الأتراك سيكون حجر الزاوية في التعاون، لا سيما في إعادة إعمار البنية التحتية والبنية الفوقية المتضررة في أوكرانيا.

وناقش وزراء أتراك وأوكرانيون عملية إعادة الإعمار في أوكرانيا، في إسطنبول ضمن فاعلية مخصصة لمساعدة الدولة التي مزقتها الحرب على إعادة الاعمار.

وضمن الفعالية، اجتمع وزير التجارة التركي عمر بولاط، ووزير المواصلات والبنى التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو، ووزير البنية التحتية الأوكراني أولكسندر كوبراكوف الأربعاء في منتدى إعادة إعمار أوكرانيا.

وناقش المسؤولون خلال اللقاء دور تركيا في عملية إعادة الإعمار، حسب تصريح بولاط على منصة إكس.

وقال إن “الخبرة المكتسبة من المشاريع الناجحة التي نفذها المقاولون الأتراك في مناطق مختلفة من العالم حتى الآن، ستكون حجر الزاوية في التعاون بين البلدين، لا سيما في إعادة إعمار البنية التحتية والبنية الفوقية المتضررة في أوكرانيا“.

وشدد بولاط على أن الوزراء أجروا تقييمات مهمة بشأن توسيع حجم التجارة المتبادلة بين تركيا وأوكرانيا وتعزيز العلاقات الاقتصادية.

وأضاف: “نعتقد بصدق أن هذا الاجتماع المثمر مع كوبراكوف سيسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستراتيجية بين تركيا وأوكرانيا“.

وتحدث أورال أوغلو أيضاً عن الاجتماع قائلاً: “لقد عقدنا اجتماعاً حول علاقاتنا القائمة على علاقات الصداقة التاريخية عميقة الجذور. وسنواصل دائماً دعمنا لأوكرانيا“.