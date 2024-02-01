قصفت القوات الأمريكية أهدافاً تابعة لجماعة الحوثي اليمنية، في حين قال الحوثيون إن غارات أمريكية بريطانية استهدفت في الساعات الأولى من الخميس منطقة الجبانة بمدينة الحديدة غربي البلاد.

وكشفت وسائل إعلام أمريكية أن الولايات المتحدة نفّذت، الخميس، غارات استهدفت 10 طائرات مُسيرة كانت مُعدة للإطلاق غربي اليمن.

وأوردت قناة Fox News عن مسؤولين في واشنطن أن الجيش الأمريكي دمر عدة مقذوفات كان الحوثيون يستعدون لإطلاقها على سفن تجارية في البحر الأحمر.

ونقلت مصادر إعلامية أمريكية أن طائرات إف-18 سوبر هورنت الأمريكية قصفت، الخميس، 10 طائرات مُسيرة كانت مُعدة للإطلاق، غربي اليمن.

وفي وقت سابق الأربعاء، قالت القيادة المركزية الأمريكية في منشور على منصة إكس إن "قوات القيادة المركزية الأمريكية قصفت ودمرت صاروخ أرض-جو تابعاً للحوثيين كان مُعداً مسبقاً للإطلاق".

وقالت القيادة الوسطى الأميركية إن قواتها أسقطت صاروخاً باليستياً و3 طائرات مُسيرة في خليج عدن، أُطلقت من مناطق الحوثيين في اليمن، وأوضحت أن العملية حدثت من دون وقوع إصابات أو أضرار.

من جانبها، قالت قناة المَسيرة التابعة للحوثيين إن غارات أمريكية-بريطانية استهدفت في الساعات الأولى من الخميس، منطقة الجبانة بمدينة الحديدة غربي البلاد.

وأعلنت الجماعة في وقت سابق أن القوات الأميركية والبريطانية شنت عدداً من الغارات على محافظة صعدة شمال غربي اليمن.

وقال الحوثيون إن "هذا العدوان لن يمر دون رد وعقاب، وعلى الدول المعتدية تحمل التبعات المترتبة على عدوانها".

ومساء الأربعاء، أعلنت الجماعة اليمنية استهداف سفينة تجارية أمريكية "كانت متجهة إلى مواني فلسطين المحتلة، بعدد من الصواريخ البحرية، ما أدى إلى إصابتها بشكل مباشر".

وقال المتحدث العسكري لقوات الحوثيين، يحيى سريع، إن الهجوم يأتي "انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني الذي يتعرض للعدوان الإسرائيلي المستمر حتى هذه اللحظة وضمن الرد على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا".

وتوعد سريع بأن "القوات المسلحة (للجماعة) ستواجه التصعيد الأمريكي-البريطاني بالتصعيد، ولن تتردد في تنفيذ عمليات عسكرية واسعة ونوعية رداً على أي حماقة بريطانية-أمريكية ضد اليمن"، على حد تعبيره.

كما أكد أن "جميع السفن الأمريكية والبريطانية في البحرين الأحمر والعربي هي أهداف مشروعة للقوات المسلحة (للجماعة)، ما دام العدوان الأمريكي-البريطاني على اليمن مستمراً".

ويستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر "تضامناً مع غزة"، مما أثر سلباً في حركة الشحن والتجارة وسلاسل الإمداد العالمية.

ودخلت التوترات في البحر الأحمر مرحلة تصعيد لافت منذ استهداف الحوثيين في 9 يناير/كانون الثاني الجاري، سفينة أمريكية بشكل مباشر، بعد أن كانوا يستهدفون في إطار التضامن مع قطاع غزة سفنَ شحن تملكها أو تُشغلها شركات إسرائيلية، أو تنقل بضائع من وإلى إسرائيل.