سياسة
3 دقيقة قراءة
إحراق منازل وإعدامات ميدانية.. اعترافات لجنود الاحتلال بارتكاب جرائم في غزة
كشفت صحيفة هآرتس العبرية، إحراق جنود الاحتلال الإسرائيلي منازل المدنيين الفلسطينيين عمداً في قطاع غزة بكل ما تحويه من ممتلكات، كما ارتكب جيش الاحتلال جرائم إعدام ميدانية بحقّ عشرات الفلسطينيين.
إحراق منازل وإعدامات ميدانية.. اعترافات لجنود الاحتلال بارتكاب جرائم في غزة
اعترافات لجنود الاحتلال بارتكاب جرائم في غزة / صورة: Reuters
1 فبراير 2024

نقلت صحيفة هآرتس العبرية عن ضباط من جيش الاحتلال تأكيدهم إحراق جنود إسرائيليين منازل المدنيين الفلسطينيين عمداً في قطاع غزة بكل ما تحويه من ممتلكات، مشيرة إلى أن الأمر تَحوَّل إلى "وسيلة تدميرية شائعة".

وقال 3 ضباط يشاركون في قيادة الحرب على غزة: "عمليات الإحراق وقعت بأوامر ضباط ميدانيين ودون الموافقات القضائية اللازمة"، وأضافت الصحيفة أن "بعض عمليات الإحراق كان انتقاماً من الجنود لمقتل زملائهم في الوحدة نفسها".

تأتي هذه الشهادات في الوقت الذي اتهم فيه نادي الأسير الفلسطيني الأربعاء، إسرائيل بارتكاب "جريمة إعدام" ميدانية بحقّ عشرات الفلسطينيين، غداة العثور على جثامين 30 شهيداً مكبَّلين في بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وقال النادي في بيان: "كُشف الثلاثاء في بيت لاهيا شماليّ قطاع غزة، عن العثور على جثامين 30 شهيداً داخل إحدى المدارس التي كان يحاصرها الاحتلال، وتَبيَّن من خلال مشاهدات من كانوا في المكان، أن الشهداء كانوا مكبلين ومعصوبي الأعين، أي كانوا رهن الاعتقال"، معتبراً أن ذلك "مؤشر واضح على أن الاحتلال نفّذ بحقّ هؤلاء جريمة إعدام ميدانية".

وأضاف أن "المعطيات بشأن تعرّض معتقلين من غزة لعمليات إعدام، تتصاعد في ضوء استمرار الإبادة الجماعية بغزة، إلى جانب استمرار جريمة الإخفاء القسري بحقّ معتقَلي غزة"، مشيراً إلى "تصاعد شهادات المعتقلين الذين أُفرِجَ عنهم على مدار الفترة الماضية، حول عمليات التعذيب والتنكيل والإذلال، بما فيهم شهادات لنساء وأطفال".

واعتبر أن "إصرار الاحتلال على إبقاء معتقَلي غزة رهن الإخفاء القسري، يحمل تفسيراً واحداً، هو اتخاذ قرار بالاستفراد بهم، لتنفيذ مزيد من الجرائم بحقهم في الخفاء".

ولفت النادي إلى "رفض سلطات الاحتلال تزويد المؤسسات الحقوقية بما فيها الدولية والفلسطينية المختصة، بأي معطى بشأن مصير وأماكن احتجاز المعتقلين حتى اليوم، بمن فيهم الشهداء من معتقلي غزة".

وقالت وزارة الصحة بغزة الأربعاء إن عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة ارتفع إلى 26 ألفاً و900، وارتفع عدد المصابين إلى 65 ألفاً و949 منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وأضافت أن الاحتلال ارتكب 16 مجزرة في القطاع، راح ضحيتها 150 شهيداً و313 مصاباً خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us