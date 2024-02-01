قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، إن وظيفتها الرئيسية في غزة هي دعم 1.7 مليون نازح فلسطيني، وإن التحقيق مع موظفيها يجري "بشفافية".

وأشار مدير مكتب أونروا في واشنطن ويليام ديري في رسالة بعث بها الأربعاء إلى مجلس النواب الأمريكي، إلى أن الوكالة تحاول مساعدة 1.7 مليون نازح من غزة عبر 154 منشأة بغزة وما حولها.

وذكر أن الهجمات الإسرائيلية أثّرَت في منشآت الوكالة حيث "تسببت في مقتل 330 شخصاً منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي"، مضيفاً: "لم يعُد في غزة مكان آمن، وغير مقبول أن تقول إسرائيل باستهداف المرافق التي يستخدمها المدنيون ضمن نطاق وكالة الأونروا".

وأكد أن التبرعات التي تقدمها الولايات المتحدة الأمريكية أو الدول الأخرى "لا تذهب إلى العناصر الإرهابية" وفق تعبيره، مشدِّداً على أنهم يستخدمون آليات رقابة قوية بشأن هذه القضية.

وأوضح أنه في حال ظهور أي انتهاك من أي موظف لمبدأ الحياد الذي تطبقه الوكالة، فإنهم يباشرون على الفور تحقيقاً شفافاً، مضيفاً: "نتَّخذ الإجراءات التأديبية اللازمة عندما نكتشف أي انتهاك".

مسؤول إسرائيلي يعارض

في السياق نفسه أبلغ مسؤول كبير في الجيش الإسرائيلي الإدارة الأمريكية أنه لا بديل من أونروا في قطاع غزة حاليّاً، وفق صحيفة "إسرائيل هيوم".

ويتعلق الأمر وفق الصحيفة باللواء غسان عليان منسق عمليات الحكومة الإسرائيلية بالأراضي الفلسطينية، الذي أبلغ مسؤولين كباراً في الإدارة الأمريكية بالأمر، بلا مزيد من التفاصيل.

تأتي تصريحات عليان على النقيض من الموقف الإسرائيلي الرسمي الداعي إلى إنهاء عمل الوكالة الأممية بقطاع غزة.

والأربعاء قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لدى لقائه في مكتبه بالقدس الغربية عدداً من السفراء بالأمم المتحدة: "حان الوقت لكي يفهم المجتمع الدولي والأمم المتحدة نفسها أن مهمة الأونروا يجب أن تنتهي".

وأضاف نتنياهو وفق "إسرائيل هيوم": "علينا أن نستبدل بالأونروا وكالات المعونة الأخرى إذا أردنا حلّ مشكلة غزة كما نخطط، وفي العالم وكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة يجب أن تحلّ محلّ الأونروا".

دعوة أممية إلى التراجع

إلى ذلك، دعا وكيل الأمين العامّ للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية منسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيث، الدول التي علقت تمويلها للأونروا إلى التراجع عن قرارها.

وقال غريفيث في كلمة خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن فلسطين الأربعاء إن "تفاقم النزاع في جنوب قطاع غزة وحرمان السكان من احتياجاتهم الأساسية سيؤدي إلى نزوح جماعي نحو الدول المجاورة".

وشدّد غريفيث على أن "أونروا أساس المساعدات الإنسانية"، لأن "الوكالة توفر المأوى والغذاء والمياه والمساعدات الطبية"، وأضاف: "يجب التراجع عن قرارات قطع التمويل عن الأونروا".

وتأسست أونروا بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وفُوّض إليها تقديم المساعدة والحماية للاجئين في مناطق عملياتها الخمس: الأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، حتى التوصل إلى حلّ عادل لمشكلتهم.

وقررت 18 دولة والاتحاد الأوروبي منذ 26 يناير/كانون الثاني الجاري تعليق تمويلها للأونروا، بناءً على مزاعم إسرائيل بمشاركة 12 من موظفي الوكالة في عملية "طوفان الأقصى" التي نفّذتها حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 على مستوطنات إسرائيلية محاذية لغزة. وقالت أونروا الجمعة الماضية إنها فتحت تحقيقاً في تلك المزاعم.