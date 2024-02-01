سياسة
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"جينوسايد جو".. ميشيغن المتأرجحة تنتظر بايدن بغضب جماهيري بسبب دعمه إسرائيل
يعتزم الرئيس الأمريكي جو بايدن زيارة ولاية ميشيغن المتأرجحة في إطار الاستعدادات للانتخابات الرئاسية المقبلة، إذ يُنتظر أن يقابله العرب الذين يشكّلون كتلة حاسمة من سكان الولاية بغضب بسبب سياساته المؤيدة لإسرائيل في حربها الدامية على قطاع غزة.
"جينوسايد جو".. ميشيغن المتأرجحة تنتظر بايدن بغضب جماهيري بسبب دعمه إسرائيل
يواجه بايدن بانتظام متظاهرين يلوّحون بالأعلام الفلسطينية خلال مهرجاناته الانتخابية، وبعضهم يردّد هتافات مثل "جينوسايد جو" بمعنى "جو (المؤيد) الإبادة" / صورة: Getty Images
1 فبراير 2024

يتوجه الرئيس الأمريكي جو بايدن الخميس إلى ولاية ميشيغن المتأرجحة انتخابياً التي تُعَدّ أيضاً بؤرة الغضب الأمريكي العربي المتنامي ضد الحزب الديمقراطي جراء سياساته المؤيدة لإسرائيل، خلال الحرب التي تشنّها الأخيرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتأتي هذه الرحلة بعد أيام من سفر مدير الحملة الانتخابية لبايدن إلى مدينة ديربورن، أكبر تجمع للأمريكيين العرب في الولايات المتحدة، حيث قوبل بالتجاهل من رئيس بلديتها.

ودقت الزيارة ناقوس الخطر لبايدن الذي يمكن أن تكون الولايات المتأرجحة مثل ميشيغن حاسمة له في نوفمبر/تشرين الثاني القادم، عندما يواجه مجدداً سلفه دونالد ترمب كما تشير الاستطلاعات على الأرجح.

وأوضح البيت الأبيض أن زيارة الخميس لميشيغن انتخابية بحتة، كما أفاد رئيس فريق حملة بايدن الانتخابية لعام 2024 بأن الأخير سيلتقي أعضاء نقابة قوية لعمال السيارات في منطقة ديترويت أعلنوا تأييدهم له الأسبوع الماضي.

ورغم ذلك سيظل بايدن مضطرّاً إلى مواجهة غضب الأمريكيين العرب مع استمرار الحرب الإسرائيلية الدامية في غزة.

كان بايدن طلب من الكونغرس مليارات الدولارات مساعداتٍ عسكريةً إضافية لإسرائيل، واستخدمت حكومته حقّ النقض مرات عدة ضد دعوات في مجلس الأمن الدولي لوقف إطلاق النار، ما ترك عديداً من المسلمين وذوي الأصول الشرق أوسطية يشعرون بخيانة الحزب الديمقراطي لهم.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار الأربعاء، إن "معاناة الفلسطينيين الأبرياء تفطر قلب بايدن".

ودعت مجموعة من المنظمات في ديربورن الأربعاء، إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة.

كان رئيس بلدية المدينة عبد الله حمود كتب في وقت سابق على منصة إكس أنه يرفض لقاء مدير حملة بايدن.

وقال: "لن أستمتع بالحديث عن الانتخابات وأنا نشاهد بثّاً مباشراً للإبادة الجماعية المدعومة من حكومتنا".

ويواجه بايدن بانتظام متظاهرين يلوحون بالأعلام الفلسطينية خلال مهرجاناته الانتخابية، وبعضهم يردّد هتافات مثل "جينوسايد جو" بمعنى "جو (المؤيد) للإبادة"، مع استمرار مقاطعة المتظاهرين خطاباته.

وفاز بايدن بحسم بين العرب والمسلمين عام 2020، لكن المحللين يحذرون من أن كثيراً من الأمريكيين العرب قد يلازمون منازلهم خلال الانتخابات أو يصوّتون لحزب ثالث عام 2024.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمِّرة على قطاع غزة خلَّفت حتى الأربعاء 26 ألفاً و900 شهيد و65 ألفاً و949 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة، حسب الأمم المتحدة.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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