سياسة
2 دقيقة قراءة
مسلمات يحتفلن بـ"اليوم العالمي للحجاب" في 1 فبراير.. ما قصته؟ وكيف بدأ؟
منذ 2013، تُحيَى فاعليات اليوم العالمي للحجاب في أكثر من 140 دولة بهدف لفت الانتباه إلى التحديات التي تواجهها المسلمات وللدعوة إلى احترام عقيدتهن.
مسلمات يحتفلن بـ"اليوم العالمي للحجاب" في 1 فبراير.. ما قصته؟ وكيف بدأ؟
طفلة مسلمة تشارك في احتفالية باليوم العالمي للحجاب في نيويورك بالولايات المتحدة / صورة: Reuters
1 فبراير 2024

تنطلق الخميس فاعلية "اليوم العالمي للحجاب" بدعوة جماعية للنساء من مختلف العقائد والخلفيات في العالم إلى ارتداء الحجاب ليوم واحد تضامناً مع المسلمات اللاتي يتعرضن لمضايقات بسبب ارتدائهن الحجاب.

وفي الأول من فبراير/شباط من كل سنة تدعو منظّمة الفاعلية جميع النساء من كل الأديان إلى لبس الحجاب ليوم واحد، تضامناً مع المسلمات في جميع أنحاء العالم.

وتستهدف الدعوات لليوم العالمي للحجاب على وجه الخصوص "مكافحة التعصب والتمييز والتحيز ضدّ النساء المسلمات".

ومنذ 2013 تُحيَى فاعليات بتلك المناسبة في أكثر من 140 دولة بهدف لفت الانتباه إلى التحديات التي تواجهها المسلمات وللدعوة إلى احترام عقيدتهن.

وأوجدت نظما خان الناشطة الاجتماعية المسلمة الأمريكية من أصل بنغلاديشي فكرة اليوم العالمي للحجاب كحركة عالمية تهدف إلى نشر الوعي حول موضوع المضايقات التي يتعرض لها بعض النساء بسبب حجابهن.

وأطلقت خان دعوة عالمية لارتداء الحجاب ليوم واحد يوم 1 فبراير/شباط 2013، إذ لقيت دعوتها استجابة في غضون ثمانية أيام من نساء يقمن في 67 بلداً من مختلف العقائد والثقافات من مسيحيين ويهود وبوذيين وحتى ملحدين.

وقالت نظما خان في تصريح سابق إنها تعرضت لمضايقات جسدية ومعنوية في مناسبات عديدة بسبب ارتدائها الحجاب، موضحة أن "هذا التمييز ازداد خصوصاً منذ هجمات 11 سبتمبر/أيلول" في الولايات المتحدة.

وأشارت إلى أن اليوم العالمي للحجاب يتيح فرصة للعموم في جميع أنحاء العالم ممن لم يكونوا على دراية بالإسلام لفتح حوارات مع جيرانهم المسلمين وزملاء العمل والأصدقاء لزيادة المعرفة بالإسلام.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us