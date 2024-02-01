يواصل الجيش الإسرائيلي لليوم الـ118 على التوالي حربه المدمرة على مختلف المناطق في قطاع غزة، مخلفاً مزيداً من الشهداء والجرحى، كما يستمرّ في محاصرة واستهداف المرافق الصحية بالقطاع.

ولليوم الحادي عشر توالياً يتواصل القصف المدفعي الإسرائيلي العنيف على مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة ومحاصرة مجمع ناصر الطبي، فيما اقتحم منذ مساء الأربعاء ساحة مستشفى الأمل التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

وقال متحدث وزارة الصحة بغزة أشرف القدرة إن الطعام نفد من المستشفيين وإن الوضع ينذر باستشهاد عديد من الجرحى والمرضى نتيجة الاستهداف وعدم توفر الإمكانيات الطبية.

وأفادت مصادر محلية بأن طائرات الاحتلال الإسرائيلي شنّت غارات الخميس شرق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وصباح الخميس استُشهد اثنان وجُرح آخرون في قصف إسرائيلي استهدف منازل في منطقة جورة العقاد بالمدينة، كما وصل 14 شهيداً إلى مجمع ناصر الطبي بعد انتشالهم من أنحاء متفرقة بعد تراجع آليات الاحتلال الإسرائيلي من محيط المستشفى الذي كانت تحاصره.

وفي مدينة غزة استُشهد عدد من الفلسطنيين وأصيب عشرات في قصف صاروخي ومدفعي وإطلاق نار إسرائيلي على المنطقة الغربية، تحديداً حي الرمال وتل الهوا دون تمكُّن سيارات الإسعاف من الوصول إليهم، لنقلهم إلى مستشفى الشفاء.

وأكدت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية استشهاد "عدد من المواطنين وإصابة عشرات في قصف طيران الاحتلال منزلين في حي الزيتون جنوب شرقيّ مدينة غزة".

كما "استُشهد مواطنان وأصيب آخرون في قصف طائرات الاحتلال منزلاً لعائلة أبو فياض في المخيم الجديد غرب النصيرات وسط القطاع"، وفق الوكالة التي أكدت استشهاد فلسطيني على الأقلّ وعدد من الإصابات "جراء قصف طائرات الاحتلال منزلاً لعائلة البحيصي في مدينة دير البلح وسط القطاع".

واستشهد 34 فلسطينياً بينهم أطفال ونساء خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية في قصف إسرائيلي وسط وجنوبيّ قطاع غزة، وفقاً لمصادر طبية أوردت أيضاً إطلاق زوارق الاحتلال الحربية نيران رشاشاتها على شاطئ بحر غزة والوسطى ورفح.

استهداف الهلال الأحمر

أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن آليات الجيش الإسرائيلي اقتحمت فجر الخميس ساحات مستشفى الأمل للمرة الثالثة حيث "تمركزت وأطلقت النار بكثافة في محيط المستشفى وعلى مبانيه، قبل أن تنسحب لاحقاً".

وتواصل قوات الجيش الإسرائيلي استهداف مستشفى الأمل التابع لجمعية الهلال الأحمر وحصاره لليوم الحادي عشر على التوالي، حيث تطلق الرصاص صوب كل من يتحرّك في محيطه.

وأوضح بيان للجمعية الخميس أن المستشفى تعامل أمس الأربعاء "مع 12 شهيداً بينهم موظف، ومتطوع في الجمعية، بالإضافة إلى 6 إصابات".

وأشار إلى أن إطلاق الجيش الإسرائيلي النار على المستشفى ومبانيه أدَّى إلى "اختراق الرصاص خمس مركبات، بينها ثلاث مركبات إسعاف".

وحسب الهلال الأحمر، شدّد الجيش الإسرائيلي حصاره على مجمع ناصر الطبي للأسبوع الثاني حيث "يضع 100 كادر طبي و7000 نازح أغلبيتهم من الأطفال والنساء في رعب وقلق دائمين".

يُذكَر أن 14 مستشفى من أصل 36 في قطاع غزة تعمل جزئيّاً، بينها 9 مستشفيات في الجنوب و6 في الشمال.

الجوع في القطاع

وتستمر تحذيرات عديد من المنظمات الحقوقية والأممية من المجاعة في قطاع غزة بسبب منع إسرائيل وصول المساعدات إلى مناطق مدينة غزة وشمالي القطاع والسماح بإدخالها بكميات محدودة إلى مناطق الجنوب.

وقال رئيس منظمة هيومن رايتس ووتش الأوروبية المتوسطية رامي عبده إن غزة تعاني "نقصاً شديداً" في الموادّ الغذائية، وإن كمية المساعدات التي تصل انخفضت من متوسط 500 شاحنة قبل الحرب إلى أقلّ من 100 حالياً.

وأضاف في تصريح صحفي أن ما بين 50 و100 شاحنة مساعدات فقط وصلت إلى شمالي غزة في الأيام المئة الماضية، وأن هناك جوعا شديداً ونقصاً في كل شيء بالمنطقة.

وذكر أن "الناس يتضورون جوعاً حتى الموت. أكثر من نصف مليون فلسطيني يعانون بسبب ظروف الشتاء القاسية ونقص الغذاء".

وصرّح بأن جنود الاحتلال أطلقوا النار على من حاول الوصول إلى شاحنات الغذاء التي دخلت غزة بأعداد قليلة من الجنوب إلى الشمال، وأنهم وثّقوا وفاة عشرات لهذا السبب.

وأردف عبده: "نتحدث عن التجويع المتعمد خصوصاً في شمالي غزة، والأطفال هم الأكثر تضرراً من هذا الوضع".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة خلفت حتى الأربعاء 26 ألفاً و900 شهيد و65 ألفاً و949 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة، حسب الأمم المتحدة.