سياسة
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كيربي: عودة تركيا إلى برنامج مقاتلات F-35  لا تزال ممكنة
أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جون كيربي إن عودة أنقرة إلى برنامج تصنيع مقاتلات F-35 لا jزال ممكنة، مشيراً إلى استمرار المحادثات مع تركيا في ما يخص المخاوف الأمريكية بشأن منظومة الدفاع الروسية S-400 التي تملكها تركيا.
كيربي: عودة تركيا إلى برنامج مقاتلات F-35  لا تزال ممكنة
مقاتلات F-35 الأمريكية. / Others
1 فبراير 2024

قال منسق الاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي الأربعاء، إن عودة تركيا إلى برنامج تصنيع مقاتلات F-35 لا تزال ممكنة، حال معالجة المخاوف الأمريكية بشأن منظومة الدفاع الجوي الروسية S400 التي تملكها تركيا.

وأضاف كيربي في تصريحات للصحفيين خلال الإيجاز اليومي بالبيت الأبيض، أن المفاوضات مستمرة مع تركيا في ما يخصّ برنامج مقاتلات F-35، وأنه من الممكن أن تستعيد تركيا مشاركتها في البرنامج، مشيراً إلى أنه لا تغيير بشأن موافقة واشنطن على بيع مقاتلات F-16 لتركيا.

تجدر الإشارة إلى أن نائبة وزير الخارجية الأمريكي بالإنابة فيكتوريا نولاند، أعربت خلال زيارتها لتركيا الأحد والاثنين، عن ترحيب الولايات المتحدة بقبول عودة تركيا إلى برنامج F-35"، حال معالجة الوضع المتعلق بمنظومة S400 الروسية للدفاع الجوي.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي أخطرت وزارة الخارجية الأمريكية الكونغرس رسمياً بموافقتها على صفقة بيع 40 مقاتلة F-16 لتركيا، فضلاً عن تحديث أسطولها الحالي.

وذكرت وكالة التعاون الأمني و​​الدفاعي الأمريكية أن وزارة الخارجية أرسلت الإخطار الرسمي إلى الكونغرس بالموافقة على بيع 40 مقاتلة "F-16 بلوك 70" لتركيا، و79 مجموعة تحديث لطائرات F-16، في صفقة تبلغ 23 مليار دولار.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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