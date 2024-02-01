كشفت صحيفة هآرتس العبرية الخميس، النقاب عن إصدار قادة الجيش الإسرائيلي أوامر لجنودهم بإحراق منازل في قطاع غزة "بلا موافقة قانونية".

وحسب الصحيفة، "بدأ جنود إسرائيليون في الأسابيع الأخيرة يضرمون النار في المنازل في قطاع غزة، بناءً على أوامر مباشرة من قادتهم، بلا حصول على الإذن القانوني اللازم".

وأضافت: "دمّر الجنود مئات المباني بهذه الطريقة خلال الشهر الماضي، بعد إشعال النار في المباني بكل ما بداخلها (...) حتى تصبح عديمة الفائدة".

ونقلت الصحيفة عن الجيش تعليقه على التقرير بالقول إن "تفجير وتدمير المباني يجري بالوسائل المعتمدة والمناسبة، وسيُنظَر في الأعمال التي تُنفَّذ بطرق مختلفة خلال الحرب".

وتابعت: "عندما سُئل عن هذه الممارسة الجديدة، قال قائد في الجيش (لم تسمّه) إن المباني تُختار للإحراق بناءً على معلومات استخباراتية".

وأضافت: "وعندما سُئل عن المبنى الذي أضرمت فيه النيران في مكان غير بعيد عن مكان إجراء المقابلة، قال القائد: لا بد من وجود معلومات عن المالك، أو ربما عُثر على شيء ما هناك، لا أعرف بالضبط سبب إضرام النار في هذا المنزل".

ونقلت هآرتس عن 3 ضباط يقودون القتال في غزة تأكيدهم أن "إحراق المنازل أصبح ممارسة شائعة".

وأردفت: "قال قائد إحدى الكتائب لجنوده الأسبوع الماضي وهم يختتمون عملياتهم في منطقة معينة في غزة: أخرجوا أغراضكم من المنزل، وأعدّوه للإحراق".

وكشفت تحقيقات الصحيفة أن "هذه الممارسة كانت في الأصل مخصصة لحالات محددة فقط، ولكنها أصبحت شائعة أكثر فأكثر مع استمرار الحرب".

وقالت: "في الآونة الأخيرة لجأ الجنود المنتشرون في غزة إلى وسائل التواصل الاجتماعي لإظهار أنفسهم وهم يشاركون في إحراق المنازل في غزة، في بعض الحالات انتقاماً لمقتل زملائهم أو حتى لهجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول".

وأضافت: "كتب أحد الجنود: كل يوم، تخرج فصيلة مختلفة لمداهمة المنازل في المنطقة، المنازل مدمَّرة ومحتلة، وما تبقى الآن هو تفتيشها بدقة، داخل الأرائك وخلف الخزانات، الأسلحة والمعلومات الاستخباراتية وأعمدة (الأنفاق) وقاذفات الصواريخ، وجدنا كل هذه الأشياء، وفي النهاية، المنزل احترق بكل ما فيه".

وتابعت: "وفي حادثة أخرى ترك الجنود الذين كانوا على وشك مغادرة المبنى رسالة للقوات التي كانت قادمة لتحلّ محلّهم، وجاء في الرسالة التي ظهرت في صورة نشرها أحد الجنود على الإنترنت: نحن لم نحرق المنزل حتى تتمكنوا من الاستمتاع به، وعندما تغادرون، ستعرفون ما عليكم فعله (يقصدون إحراقه)".

وأشارت الصحيفة إلى أن "إحراق المبنى يعني أن ساكنيه السابقين لن يتمكنوا من العودة للعيش فيه"، وأوضحت أن "إشعال النار في منازل المدنيين غير المقاتلين لمجرَّد العقاب، محظور بموجب القانون الدولي".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 يشنّ الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة خلّفت، حتى الأربعاء، "27 ألفاً و19 شهيداً و66 ألفاً و139 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء"، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في "دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب الأمم المتحدة.​​​​​​​