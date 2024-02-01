تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ عمليات اقتحام واسعة ترافقها حملات اعتقال فلسطينيين في عدة مناطق من الضفة الغربية المحتلة، وذلك بالموازاة مع الحرب المدمرة التي يشنها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة لليوم 118 على التوالي.

وكشفت مصادر حقوقية فلسطينية عن أن قوات الاحتلال اعتقلت 44 فلسطينياً بينهم 18 طفلاً من بيت لحم منذ الليلة الماضية حتى الخميس.

وتركزت الاعتقالات، وفق المصادر ذاتها، في بلدة حوسان قرب بيت لحم، "حيث اعتُقل 30 مواطناً بينهم 18 طفلاً".

وارتفع عدد المعتقلين الفلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة حتى الخميس، إلى 6 آلاف و460 معتقلاً منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 "تشمل مَن أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن أفرج عنهم لاحقاً"، وفق بيان مشترك لهيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين ونادي الأسير الفلسطيني.

وقال مراسل TRT عربي إن مناطق الضفة الغربية المحتلة باتت تعيش كل يوم مشهداً روتينياً يتعلق بالاقتحامات والمداهمات المتواصلة والاعتقالات في حق عدد من الفلسطينيين "ضمن العمليات التي يشنّها جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدات ومدن متفرقة".

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية بأن الاقتحامات التي ينفّذها جيش الاحتلال ترافقها "عمليات تنكيل واسعة واعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم".

كما أضافت الوكالة أن قوات الاحتلال تنفذ "عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين، والقتل العمد، ومصادرة المركبات، والأموال إضافةً إلى عمليات تخريب واسعة تطول البنى التحتية".

وفي تقريرها السنوي، أشارت مؤسسات شؤون الأسرى إلى أن العدد الإجمالي للفلسطينيين المعتقلين في السجون الإسرائيلية حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول 2023، بلغ نحو 8 آلاف و800، بينهم أكثر من 80 أسيرة.

ومنذ بدء حربه المدمرة على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، كثّف جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته في الضفة الغربية المحتلة، ووسّع من الاقتحامات والمداهمات للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، ما أسفر عن استشهاد المئات واعتقال وإصابة الآلاف.

ومنذ التاريخ ذاته، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمِّرة على قطاع غزة خلّفت حتى الخميس، "27 ألفاً و19 شهيداً و66 ألفاً و139 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء"، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في "دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب الأمم المتحدة.