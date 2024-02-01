أوضحت معطيات الجيش الإسرائيلي المحدّثة الخميس، إصابة 5 جنود خلال الساعات الـ24 الماضية، بينهم 4 بالمعارك البرية في قطاع غزة.

ووفقاً لمعطيات الجيش المنشورة على موقعه الرسمي، ارتفع عدد الجنود والضباط الجرحى منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 2812، ارتفاعاً من2807 يوم أمس الأربعاء.

وكشف الموقع أن 429 من الجنود أصيبوا بجروح خطيرة، و728 بجروح متوسطة، و1655 بجروح طفيفة.

وبذلك يكون 5 جنود أصيبوا منذ أمس، ولم يفصَح عن مكان إصابة الخامس.

ويذكر الموقع أنه من بين هؤلاء، 1297 أصيبوا بالمعارك البرية في قطاع غزة، ارتفاعاً من 1293 أمس.

ويؤكد أن 264 أصيبوا بجروح خطيرة، و430 بجروح متوسطة، و603 بجروح طفيفة.

وبذلك يكون 4 جنود أصيبوا بالمعارك البرية منذ أمس.

وتفيد معطيات الجيش الإسرائيلي، أيضاً، بأن 364 جندياً وضابطاً لا يزالون يتلقّون العلاج في المستشفيات، بينهم 28 بحالة خطيرة و242 متوسطة و94 حالتهم طفيفة.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتفاع عدد الجنود والضباط القتلى منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 561، بينهم 224 منذ بداية الحرب البرية في قطاع غزة في 27 من الشهر ذاته.​​​​​​​