صرح وزير البيئة والمناخ الفنلندي كاي ميكانين الخميس، بأنه من الممكن لبلاده إجراء دراسات مشتركة مع تركيا حول قضايا مثل الطاقة المتجددة وإدارة النفايات النووية.

وأوضح ميكانين أن بلاده رائدة في مجال الطاقة النووية منذ أكثر من 40 عاماً.

وأضاف أن أكثر من 40% من إنتاج الكهرباء في فنلندا توفره الطاقة النووية، وأن هذا يسهم في تحقيق أمن الطاقة والأهداف المناخية لبلاده.

وأكد ميكانين أن بلاده بحاجة إلى مزيد من الطاقة النووية، مضيفاً: "قد يكون بين فنلندا وتركيا تبادل للتكنولوجيا أو الخبرة فيما يتعلق بتطورات الطاقة النظيفة مثل الطاقة المتجددة أو إدارة النفايات النووية".

وتابع: "فنلندا تهدف إلى أن تصبح مركزاً للصناعة النظيفة، ويمكن زيادة التجارة والواردات والصادرات بين الصناعات الطاقية في تركيا والصناعات الفنلندية".

جدير بالذكر أن تركيا تمتلك إمكانات كبيرة في مجال الطاقة المتجددة.

وأشار التقرير السنوي لوكالة الطاقة الدولية عام 2022 إلى أن تركيا تصنف رابعة أكبر سوق للطاقة المتجددة في أوروبا، وتوقع أن تنمو قدرة الطاقة المتجددة فيها بنسبة 64% في السنوات الخمس المقبلة، ما يجعلها تتحول إلى واحدة من الدول العشر الأوائل في هذا المجال.