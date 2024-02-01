أكد الرئيس الأسبق لجهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) كرمي غيلون، الخميس، أن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة "انتقامية".

جاء ذلك في حديث أدلى به للقناة 12 العبرية الأربعاء ونشرت فحواه القناة السابعة الخميس.

وذكر غيلون: "دخلنا في حرب انتقامية، وهذا مبرّر تماماً في ظل ما مررنا به"، في إشارة إلى 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ومشيراً إلى المقاومة الفلسطينية، قال غيلون إن "حماس تلقّت ضربة قوية"، مستدركاً: "ستبقى هي الهيئة الحاكمة في القطاع ما دام الفراغ قائماً، ولا يوجد من يملؤه، حتى الآن، الجميع فرّ من غزة"، وفق قوله.

وأضاف غيلون: "ربما سيكون وقف لإطلاق النار لمدة 5 أو 6 سنوات، وستعود طقوس الصواريخ، لكن قصة ما حدث في 7 أكتوبر/تشرين الأول لن تتكرر في رأيي".

وأوضح غيلون، الذي ترأس الشاباك في الفترة بين 1995 و1996، أن الحرب على غزة "انتهت".

وتابع: "برأيي، الحرب انتهت والسبب الوحيد لبقاء الجيش الإسرائيلي في الميدان هو إعادة الرهائن (الأسرى الإسرائيليين في غزة)".

وأكد غيلون أن "الضغط العسكري في القطاع هو الشيء الوحيد الذي يمكن أن يعيد الرهائن إلى الوطن".

ووصف "هجوم حماس المفاجئ في 7 أكتوبر/تشرين الأول على 22 بلدة و11 قاعدة عسكرية في بلدات قطاع غزة بأنه فشل استخباراتي"، في إشارة الى اقتحام مقاتلين فلسطينيين وسيطرتهم على بلدات إسرائيلية في غلاف قطاع غزة في ذلك اليوم.

ورداً على "اعتداءات إسرائيلية يومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته"، هاجمت حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول قواعد عسكرية ومستوطنات بمحيط غزة، فقتلت نحو 1200 إسرائيلي وأسرت نحو 240، بادلت منهم يزيد على 100 خلال هدنة مع إسرائيل، التي تحتجز في سجونها أكثر من 8600 فلسطيني.

ومنذ التاريخ ذاته، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمِّرة على قطاع غزة خلّفت حتى الخميس، 27 ألفاً و19 شهيداً و66 ألفاً و139 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة، حسب الأمم المتحدة.