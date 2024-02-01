سياسة
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وزير الخارجية التركي يبحث مع نظيره السويدي مسار انضمام استوكهولم إلى الناتو
بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، في اتصال هاتفي، مع نظيره السويدي توبياس بيلستروم مسار انضمام استوكهولم إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، كما تناول تحضيرات الاجتماعات المقبلة للآلية الدائمة المشتركة بين تركيا والسويد وفنلندا.
وزير الخارجية التركي يبحث مع نظيره السويدي مسار انضمام استوكهولم إلى الناتو
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يبحث مع نظيره السويدي مسار انضمام استوكهولم إلى الناتو / صورة: AA
1 فبراير 2024

ناقش وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مع نظيره السويدي توبياس بيلستروم مسار انضمام استوكهولم إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وعلاقات تركيا مع الاتحاد الأوروبي.

وحسبما أفادت به مصادر دبلوماسية تركية، جاء النقاش خلال اتصال هاتفي الخميس.

وأوضحت المصادر أن الاتصال تناول تحضيرات الاجتماعات المقبلة للآلية الدائمة المشتركة بين تركيا والسويد وفنلندا.

وفي سياق متصل، ذكرت المصادر أن فيدان بحث مع نظيره التركمانستاني راشد مردوف تعزيز العلاقات الثنائية على رأسها الطاقة والطيران المدني، وفرص التعاون بين البلدين في المنابر متعدد الأطراف.​​​​​​​

وفي 23 يناير/كانون ثاني المنصرم، صدق البرلمان التركي على مشروع قانون الموافقة على بروتوكول انضمام السويد إلى الناتو.

ووقّع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، القرار الرئاسي بشأن بروتوكول انضمام السويد إلى الناتو في 26 يناير/كانون الثاني المنقضي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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