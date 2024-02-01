سياسة
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متظاهرون إسرائيليون يغلقون الطرق لمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة
أغلق متظاهرون إسرائيليون الخميس أحد مخارج ميناء أسدود لمنع عبور شاحنات مساعدات إنسانية متجهة إلى قطاع غزة.
متظاهرون إسرائيليون يغلقون الطرق لمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة
إسرائيليون يقطعون طرق شاحنات المساعدات الإنسانية المتجهة إلى غزة / صورة: AFP
1 فبراير 2024

قال إعلام عبري الخميس إن متظاهرين إسرائيليين حاولوا منع عبور شاحنات مساعدات إنسانية كانت متجهة إلى قطاع غزة.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الحكومية إن "عشرات المتظاهرين أغلقوا أحد مخارج ميناء أسدود الخميس، احتجاجاً على نقل المساعدات الإنسانية إلى غزة".

واستدركت: "في الوقت الحالي، يعمل الميناء بشكل طبيعي".

وأفادت الهيئة بأن المظاهرة وصلت إلى الميناء بعد منع المتظاهرين من دخول معبر كرم أبو سالم جنوب إسرائيل.

ولليوم الثامن على التوالي، ينفذ عشرات الإسرائيليين، غالبيتهم من اليمين وبعض أهالي الأسرى في غزة، احتجاجات يومية ضد إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، حيث يعيش نحو 2.4 مليون فلسطيني.

وإثر هذه الاحتجاجات، أعلن الجيش الإسرائيلي الثلاثاء، معبر كرم أبو سالم منطقة عسكرية مغلقة لمنع وصول المتظاهرين إليه.

والأربعاء، اندلعت اشتباكات بين متظاهرين والشرطة في الطريق المؤدية إلى المعبر، بالإضافة إلى اشتباكات أخرى قرب معبر نيتسانا (جنوب)، الذي تدخل من خلاله أيضاً مساعدات إنسانية إلى غزة.

وأعلن الجيش الأربعاء كذلك محيط معبر نيتسانا منطقة عسكرية مغلقة.

وبالرغم من هذه الاحتجاجات، تمكنت المساعدات الإنسانية من الدخول إلى غزة. فيما تشدد السلطات الفلسطينية ووكالات الأمم المتحدة المعنية على محدوديتها أمام الوضع الكارثي الذي يعاني منه سكان القطاع.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمِّرة على قطاع غزة خلّفت حتى الخميس 27 ألفاً و19 شهيداً و66 ألفاً و139 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة، حسب الأمم المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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