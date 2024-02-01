وافق مجلس النواب الأمريكي الخميس على مشروع قانون يوسِّع حظر دخول مسؤولي منظمة التحرير الفلسطينية إلى الولايات المتحدة، إضافة إلى أعضاء حركتَي حماس والجهاد الإسلامي.

وأفاد الموقع الإلكتروني للكونغرس الأمريكي، بأن 422 عضواً بمجلس النواب الأمريكي صوتوا لصالح تمرير مشروع القانون، مقابل صوتَين معارضَين وتصويت نائب واحد بالحضور فقط.

ويقترح مشروع القانون رقم "HR 6679" الذي يُطلق عليه أيضاً: "قانون عدم منح مزايا الهجرة لإرهابيِّي حماس" توسيع الحظر الأمريكي على مسؤولي منظمة التحرير الفلسطينية ليشمل جميع أعضائها، وفق المصدر ذاته.

كما يقترح المشروع، الذي قدمه النائب الجمهوري توم مكلينتوك، حظر أعضاء حماس وغيرهم من المشاركين في هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي من دخول الولايات المتحدة.

ووفقاً لمشروع القانون "لا يجوز السماح لأعضاء حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية أو حماس أو من شاركوا أو سهلوا بطريقة أخرى هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 على إسرائيل بدخول الولايات المتحدة".

وحسب موقع الكونغرس، يتوجب تصديق مجلس الشيوخ ثم الرئيس على المشروع، ليصبح قانوناً ساري المفعول.

قرار خطير

في المقابل، قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ الخميس، إن تصديق مجلس النواب الأمريكي على حظر دخول أعضاء المنظمة إلى الولايات المتحدة "قرار خطير يمس بحقوق شعبنا".

وأوضح الشيخ في تغريدة على منصة إكس قائلاً: "نعتبر القرار يمس بحقوق شعبنا الفلسطيني ويتجاوز الموقف الأممي الذي يقر بهذه الحقوق ويعترف بالمنظمة ممثلاً شرعياً ووحيداً للشعب الفلسطيني".

وأضاف: "هذا يتطلب الرد والتوضيح من الإدارة الأمريكية".

وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، نفذت حماس هجمات على نقاط عسكرية ومستوطنات إسرائيلية محاذية لقطاع غزة قُتل خلاله نحو 1200 إسرائيلي، وأصيب نحو5431، وأًسر 239 على الأقل.

ومنذ التاريخ ذاته، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمِّرة على قطاع غزة خلّفت حتى الخميس 27 ألفاً و19 شهيداً و66 ألفاً و139 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة، حسب الأمم المتحدة.