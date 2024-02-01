حذرت منظمات حقوقية من خطورة تعليق المساعدات الدولية المقدمة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في بيانٍ مساء الأربعاء، إنه "ينبغي للحكومات (الدولية) مواصلة تمويل أونروا، لدورها الهام في تجنب كارثة إنسانية وخطر المجاعة في قطاع غزة".

ونقل البيان عن مديرة المناصرة لشؤون الأزمات في المنظمة أكشايا كومار قولها إن "الادعاءات ضد موظفي الأونروا خطيرة ويبدو أن الأمم المتحدة تتعامل معها بجدية، لكن حجب الأموال عن الوكالة الأممية الأكثر قدرة على توفير الغذاء والماء والدواء الضروري بشكل فوري لأكثر من 2.3 مليون شخص في غزة يظهر لا مبالاة قاسية تجاه ما حذر منه كبار الخبراء في العالم من خطر المجاعة الذي يلوح في الأفق".

وأشارت إلى أن "المدنيين الفلسطينيين في غزة، بمن فيهم الأطفال والأشخاص ذوُو الإعاقة والحوامل، يعتمدون بشكل كبير على خدمات الأونروا، ولا علاقة لهم بالادعاءات ضد الموظفين الأفراد".

وحتى 30 يناير/كانون الثاني المنقضي، قررت 18 دولة والاتحاد الأوروبي تعليق تمويلها لأونروا، بناء على مزاعم إسرائيل بمشاركة 12 من موظفي الوكالة في هجوم حماس 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 على مستوطنات إسرائيلية محاذية لغزة.

لكن حكومات إسبانيا وإيرلندا وبلجيكا وسلوفينيا ولوكسمبورغ والنرويج، أصدرت بيانات منفصلة، أعلنت فيها استمرار دعمها المالي لأونروا، مع تأكيدها أهمية التحقيق في تلك الادعاءات.

وقالت كومار: "رغم تزايد مخاطر المجاعة والأمر الملزم الصادر عن المحكمة الدولية في قضية تتعلق بالإبادة الجماعية، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي (يسرائيل كاتس) بشكل سافر أنه سيسعى لإغلاق الوكالة الأممية التي تتحمل المسؤولية الأكبر في تقديم المساعدات المنقذة للحياة".

وأضافت: "ما لم تتراجع الحكومات عن قراراتها بتعليق مساعداتها لأونروا، القناة الإنسانية الرئيسية إلى غزة، فإنها تخاطر بالمساهمة في الكارثة الحالية".

وقف العمليات عن كل المنطقة

في سياق متصل، قالت أونروا عبر حسابها على منصة إكس: "إذا ظل التمويل معلقاً، فسنضطر على الأرجح إلى وقف عملياتنا بحلول نهاية فبراير/شباط".

ونقل بيان للوكالة الأممية عن المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني الخميس قوله إنه "إذا ظل التمويل معلقاً، فمن المرجح أن نضطر إلى إنهاء عملياتنا بحلول نهاية فبراير/شباط، ليس فقط في غزة، بل أيضاً في جميع أنحاء المنطقة".

وأضاف أنه "في الوقت الذي تستمر فيه الحرب في غزة بلا هوادة، وفي الوقت الذي تدعو فيه محكمة العدل الدولية إلى تقديم مزيد من المساعدات الإنسانية، فإن هذا هو الوقت لتعزيز أونروا لا إضعافها".

من جانبه، قال توماس وايت، مدير شؤون الأونروا في غزة ونائب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية في بيانٍ الخميس إن "رفح (جنوب غزة) أصبحت بحراً من الفارّين من القصف".

وأضاف أنه "من الصعب تخيل أن سكان غزة سينجون من هذه الأزمة بدون الأونروا".

وفي عمان، أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي الذي أجرى مباحثات مع لازارني، وفقاً لبيان رسمي أن "لا جهة أخرى قادرة على لعب دور الرئيس الذي تلعبه الوكالة في غزة".

وحذر من أن "أي تخفيض في الدعم المالي المقدم للوكالة سينعكس فوراً على معاناة أعمق لأهل غزة".

وعقب تلك المزاعم، قالت "أونروا" إنها فتحت تحقيقاً في مزاعم ضلوع عدد من موظفيها في هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وحثّت "هيومن رايتس ووتش" حلفاء إسرائيل الرئيسيين، بما فيهم الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وألمانيا، على "تعليق المساعدات العسكرية ومبيعات الأسلحة لإسرائيل ما دامت ترتكب قواتها ضد المدنيين الفلسطينيين، بلا حساب، انتهاكات خطيرة وواسعة النطاق ترقى إلى جرائم حرب".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمِّرة على قطاع غزة خلّفت حتى الخميس 27 ألفاً و19 شهيداً و66 ألفاً و139 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة، حسب الأمم المتحدة.