سياسة
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تونس.. الحكم بالسجن 3 سنوات على الغنوشي بتهمة "تلقي تمويل أجنبي"
أصدرت محكمة تونسية الخميس حكماً بسجن رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان السابق راشد الغنوشي بالسجن 3 سنوات بتهمة تلقي تمويل أجنبي.
تونس.. الحكم بالسجن 3 سنوات على الغنوشي بتهمة "تلقي تمويل أجنبي"
رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي / صورة: AA
1 فبراير 2024

قضت محكمة تونسية الخميس بالسجن 3 سنوات على رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بتهمة تلقي تمويل أجنبي.

وقالت وكالة "تونس إفريقيا" للأنباء (رسمية) إن "الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية في تونس العاصمة أصدرت حكماً بسجن زعيم المعارضة راشد الغنوشي ثلاث سنوات مع النفاذ العاجل بتهمة تلقي تمويل أجنبي".

وأضافت أن "المحكمة أصدرت حكماً مماثلاً على صهره رفيق عبد السلام".

وفي 17 أبريل/نيسان الماضي وقف الأمن التونسي الغنوشي بعد مداهمة منزله، قبل أن تأمر المحكمة الابتدائية في العاصمة بإيداعه السجن في قضية "التصريحات المنسوبة إليه بالتحريض على أمن الدولة".

والغنوشي أحد أبرز قادة جبهة الخلاص المعارضة الرافضة لإجراءات استثنائية بدأ الرئيس قيس سعيد فرضها في 25 يوليو/تموز 2021، ومن أبرزها: حلّ مجلس القضاء والبرلمان (كان يرأسه الغنوشي)، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة قاطعتها المعارضة.

وتشهد تونس منذ فبراير/شباط 2023، حملة توقيفات شملت إعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال وسياسيين، بينهم الغنوشي وعدد من قيادات النهضة، منهم علي العريض ونور الدين البحيري وسيد الفرجاني.

ومقابل تشديد سعيّد مراراً على استقلال السلطات القضائية، تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءاته الاستثنائية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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