أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أنها تلقت تقريراً عن انفجار على مسافة من الجانب الأيمن لسفينة غربي الحُديدة في اليمن.

وقالت الهيئة في بيان إنها تلقت "تقريراً عن حادثة على بُعد 57 ميلاً بحرياً نحو غرب الحُديدة في اليمن" مشيرةً إلى أن "السفينة أبلغت عن حدوث انفجار على مسافة من جانبها الأيمن".

وأوضحت أن السفينة وطاقمها بخير.

ولم تتبنَّ أي جهة هذا الهجوم حتى الساعة. لكنّه يأتي بعد ساعات من إعلان الحوثيين استهداف سفينة أمريكية في خليج عدن كانت متّجهة إلى أحد المواني الإسرائيلية.

فيما أفاد شهود عيان بأن الحوثيين أطلقوا صاروخاً صوب البحر من معسكر في مدينة إب التي تخضع لسيطرتهم وسط اليمن.

وأطلق المسلحون الحوثيون موجة من الطائرات المسيّرة الملغومة والصواريخ على سفن تجارية في البحر الأحمر وخليج عدن في الأسابيع القليلة الماضية، واصفين إياها بأنها رد على العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة وإظهار للتضامن مع الفلسطينيين.

وشنت الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات على أهداف للحوثيين في اليمن وأعادتا إدراج حركة الحوثي على قائمة "الجماعات الإرهابية".

وإثر الضربات الغربية، بدأ الحوثيون استهداف السفن الأمريكية والبريطانية في المنطقة معتبرين أن مصالح البلدَين أصبحت "أهدافاً مشروعة".