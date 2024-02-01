سياسة
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تركيا.. توقيف 15 أجنبياً يشتبه بانتمائهم إلى "داعش" الإرهابي في أنقرة
أكد وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، توقيف 15 أجنبياً يشتبه في انتمائهم إلى "تنظيم داعش الإرهابي في أنقرة، مشدداً على أنه لا تسامح مع الإرهابيين الذين يهددون وحدة وسلام وطمأنينة البلاد.
تركيا.. توقيف 15 أجنبياً يشتبه بانتمائهم إلى "داعش" الإرهابي في أنقرة
وزير الداخلية التركي يعلن توقيف 15 أجنبياً يشتبه في انتمائهم إلى "داعش" الإرهابي / صورة: AA
1 فبراير 2024

قال وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا الخميس، إن قوات الأمن التركية وقفت 15 أجنبياً في عملية أمنية ضد تنظيم داعش الإرهابي في العاصمة أنقرة.

وأوضح الوزير يرلي قايا​​​​​​​، في منشور على حسابه على إكس، أنه جرى تنفيذ عملية "الأبطال-48" الأمنية ضد التنظيم المذكور في أنقرة.

وأكد​​​​​​​ توقيف 15 أجنبياً مشتبهاً به خلال العملية، بعد أن تبين أنهم انخرطوا في نشاطات لصالح داعش، وذلك بفضل عمل وتحري شعبة مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية أمن أنقرة.

وشدد وزير الداخلية التركي على أنه لا تسامح مع الإرهابيين الذين يهددون وحدة وسلام وطمأنينة تركيا، مضيفاً أن بلاده تعمل على مواصلة مكافحة الإرهاب دون انقطاع بفضل جهود قوات الأمن.

وهنّأ يرلي كايا رجال الشرطة الذين شاركوا في العمل قائلاً: "بارك الله فيهم وسدد خطاهم. ننفذ العمليات على مدار السنة ليلاً ونهاراً في جميع الظروف، قرارنا واضح: ستستمر حربنا ضد الإرهاب بكل عزيمة حتى تحييد آخر إرهابي".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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