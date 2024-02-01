سياسة
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إسرائيل تستهدف مبنى بجنوب لبنان.. وتعلن تضرر 427 منزلاً بنيران "حزب الله"
أكد الجيش الإسرائيلي استهدافه مبنى لحزب الله بعد رصد إطلاق قذائف من جنوب لبنان. فقد أصيب مواطن لبناني نتيجة تعرّضه لإطلاق نار إسرائيلي، بينما أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية تضرر427 منزلاً بنيران حزب الله.
إسرائيل تستهدف مبنى بجنوب لبنان.. وتعلن تضرر 427 منزلاً بنيران "حزب الله"
دخان يتصاعد في أثناء القصف الإسرائيلي على قرية كفركلا بجنوب لبنان بالقرب من الحدود في 31 يناير/كانون الثاني 2024 / صورة: AFP
1 فبراير 2024

قال الجيش الإسرائيلي، الخميس، إنه أغار على مبنى عسكري لـ"حزب الله" جنوب لبنان، بعد رصد إطلاق قذائف باتجاه الشمال.

وأفاد الجيش في بيان: "أغارت طائرة مقاتلة على مبنى عسكري لحزب الله في طير حرفا جنوب لبنان"

وأوضح: "خلال اليوم (الخميس)، أنه رُصد إطلاق عدة قذائف من لبنان نحو الأراضي الإسرائيلية في منطقتي المطلة وكريات شمونا".

وأضاف: "رد الجيش الإسرائيلي بمهاجمة مصادر النيران". وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي أشارت إلى انطلاق صفارات الإنذار في بلدات إسرائيلية قريبة من الحدود اللبنانية.

في المقابل، أعلن "حزب الله" في بيان، أن عناصره استهدفوا "التجهيزات التجسسية في موقع الرادار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة، وأصابوها إصابةً مباشرة".‏

من جانبها، أفادت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية بأن "الصليب الأحمر اللبناني نقل جريحاً من بلدة الوزّاني في الجنوب إلى مستشفى مرجعيون الحكومي، نتيجة تعرّضه لإطلاق نار إسرائيلي".

ولفتت الوكالة إلى أن "الطائرات الحربية الإسرائيلية أغارت على مثلث بين بلدتي الجبين وطير حرفا، كما قصفت مدفعية الجيش الإسرائيلي بالقذائف الفسفورية بلدة الضهيرة الفوقا.

وفي السياق، كشفت وزارة الدفاع الإسرائيلية، الخميس، عن تضرر 427 منزلاً في المستوطنات المتاخمة لحدود لبنان، منذ المواجهات الدائرة مع "حزب الله" في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ويعد هذا الإعلان الأول من نوعه الذي يصدر بشكل رسمي من وزارة إسرائيلية.

وتشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، توتراً وتبادلاً متقطعاً للنيران بين الجيش الإسرائيلي من جهة، و"حزب الله" وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من الطرفين، وفي صفوف المدنيين اللبنانيين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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