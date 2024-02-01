صرّح رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش، أن قرار محكمة العدل الدولية، يشكل نقطة تحول للقضيتين الفلسطينية والإنسانية.

جاء ذلك في طريق عودته إلى بلاده على متن الطائرة، بعد إتمام زيارة إلى البحرين والإمارات استمرت 4 أيام.

وقال قورتولموش، تعليقاً على أحداث غزة، إن "العالم يواجه تهديداً عملياً".

وأضاف أنه "لا ينبغي النظر إلى هذا التهديد على أن فلسطين تواجهه فقط، أو أنه إبادة جماعية تجاوزت بالفعل مستوى المذبحة ضد الشعب الفلسطيني".

ونوّه بأنه "على مرأى أنظار العالم تخطى عدد القتلى الفلسطينيين 30 ألفاً".

وأشار رئيس البرلمان التركي، إلى "احتمال ارتفاع العدد إذا وُضع عدد المفقودين والقتلى غير الموثقين في الحسبان".

وأوضح أن "كل قنبلة تسقط على غزة بمثابة قنبلة تسقط على عواصم دول المنطقة، مهما شعرت تلك الدول بأنها بعيدة عن القضية الفلسطينية".

وتابع: "قرار المحكمة الدولية في لاهاي يشكل نقطة تحول لا فقط من أجل القضية الفلسطينية، وإنما للقضية الإنسانية أيضاً، أي إنه بمشيئة الله لن يبقى شيء على حاله".

ولفت قورتولموش، إلى أن الشعب الفلسطيني دفع أثماناً باهظة، ويجب ألا يدفع مزيداً من الأثمان من الآن فصاعداً، ولا بد أن يعيش حياة مفعمة بالازدهار والسلام والأمن.

وأكد أن أصحاب الضمائر الحية، وخاصة دول المنطقة، متفقون على هذه المسألة.

كانت محكمة العدل الدولية، أمرت في 26 يناير/كانون الثاني الماضي، إسرائيل باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، لكن القرار لم يتضمن نص "وقف إطلاق النار".

وعقدت محكمة العدل الدولية في لاهاي في 11 و12 يناير/كانون الثاني الماضي، جلستي استماع علنيتين، في إطار بدء النظر بالدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب "جرائم إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة خلفت حتى الخميس 27 ألفاً و19 شهيداً و66 ألفاً و139 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة، حسب الأمم المتحدة.​​​​​​​