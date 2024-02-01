سياسة
3 دقيقة قراءة
رئيس البرلمان التركي: قرار "العدل الدولية" نقطة تحول للقضية الفلسطينية
أكد رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش أن قرار محكمة العدل الدولية يشكل نقطة تحول للقضيتين الفلسطينية والإنسانية، مشيراً إلى أن كل قنبلة تسقط على غزة بمثابة قنبلة تسقط على عواصم دول المنطقة.
رئيس البرلمان التركي: قرار "العدل الدولية" نقطة تحول للقضية الفلسطينية
رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش يقول إن قرار "العدل الدولية" نقطة تحول "فلسطينياً وإنسانياً" / صورة: AA
1 فبراير 2024

صرّح رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش، أن قرار محكمة العدل الدولية، يشكل نقطة تحول للقضيتين الفلسطينية والإنسانية.

جاء ذلك في طريق عودته إلى بلاده على متن الطائرة، بعد إتمام زيارة إلى البحرين والإمارات استمرت 4 أيام.

وقال قورتولموش، تعليقاً على أحداث غزة، إن "العالم يواجه تهديداً عملياً".

وأضاف أنه "لا ينبغي النظر إلى هذا التهديد على أن فلسطين تواجهه فقط، أو أنه إبادة جماعية تجاوزت بالفعل مستوى المذبحة ضد الشعب الفلسطيني".

ونوّه بأنه "على مرأى أنظار العالم تخطى عدد القتلى الفلسطينيين 30 ألفاً".

وأشار رئيس البرلمان التركي، إلى "احتمال ارتفاع العدد إذا وُضع عدد المفقودين والقتلى غير الموثقين في الحسبان".

وأوضح أن "كل قنبلة تسقط على غزة بمثابة قنبلة تسقط على عواصم دول المنطقة، مهما شعرت تلك الدول بأنها بعيدة عن القضية الفلسطينية".

وتابع: "قرار المحكمة الدولية في لاهاي يشكل نقطة تحول لا فقط من أجل القضية الفلسطينية، وإنما للقضية الإنسانية أيضاً، أي إنه بمشيئة الله لن يبقى شيء على حاله".

ولفت قورتولموش، إلى أن الشعب الفلسطيني دفع أثماناً باهظة، ويجب ألا يدفع مزيداً من الأثمان من الآن فصاعداً، ولا بد أن يعيش حياة مفعمة بالازدهار والسلام والأمن.

وأكد أن أصحاب الضمائر الحية، وخاصة دول المنطقة، متفقون على هذه المسألة.

كانت محكمة العدل الدولية، أمرت في 26 يناير/كانون الثاني الماضي، إسرائيل باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، لكن القرار لم يتضمن نص "وقف إطلاق النار".

وعقدت محكمة العدل الدولية في لاهاي في 11 و12 يناير/كانون الثاني الماضي، جلستي استماع علنيتين، في إطار بدء النظر بالدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب "جرائم إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة خلفت حتى الخميس 27 ألفاً و19 شهيداً و66 ألفاً و139 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة، حسب الأمم المتحدة.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us