سياسة
1 دقيقة قراءة
الرئيس أردوغان يستقبل رئيس وزراء النيجر في أنقرة
التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الخميس رئيس وزراء النيجر. وبحث الجانبان التعاون الثنائي المشترك بين البلدين في مختلف المجالات.
الرئيس أردوغان يستقبل رئيس وزراء النيجر في أنقرة
الرئيس التركي مع رئيس وزراء النيجر / صورة: AA
1 فبراير 2024

استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الخميس رئيس وزراء النيجر علي محمد الأمين زين في العاصمة أنقرة.

وأقيمت مراسم استقبال الأمين زين، وهو أيضاً وزير الاقتصاد والمالية، في المجمع الرئاسي بأنقرة، في إطار زيارته الرسمية لتركيا استجابة لدعوة الرئيس أردوغان.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات السياسية والاقتصادية بين تركيا والنيجر ومكافحة الإرهاب والقضايا الإقليمية والعالمية، حسب بيان لدائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وأعرب الرئيس أردوغان خلال اللقاء عن دعم تركيا لخطوات النيجر لتعزيز استقلالها السياسي والعسكري والاقتصادي. مشيراً إلى أن تركيا تقف ضد التدخلات العسكرية الأجنبية التي تستهدف شعب النيجر وستواصل ذلك.

وأكد الرئيس أردوغان أن تركيا ستواصل زيادة دعمها للنيجر وسيجري اتخاذ خطوات لزيادة حجم التجارة بين البلدين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us