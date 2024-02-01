استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الخميس رئيس وزراء النيجر علي محمد الأمين زين في العاصمة أنقرة.

وأقيمت مراسم استقبال الأمين زين، وهو أيضاً وزير الاقتصاد والمالية، في المجمع الرئاسي بأنقرة، في إطار زيارته الرسمية لتركيا استجابة لدعوة الرئيس أردوغان.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات السياسية والاقتصادية بين تركيا والنيجر ومكافحة الإرهاب والقضايا الإقليمية والعالمية، حسب بيان لدائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وأعرب الرئيس أردوغان خلال اللقاء عن دعم تركيا لخطوات النيجر لتعزيز استقلالها السياسي والعسكري والاقتصادي. مشيراً إلى أن تركيا تقف ضد التدخلات العسكرية الأجنبية التي تستهدف شعب النيجر وستواصل ذلك.

وأكد الرئيس أردوغان أن تركيا ستواصل زيادة دعمها للنيجر وسيجري اتخاذ خطوات لزيادة حجم التجارة بين البلدين.