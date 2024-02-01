كشفت وسائل إعلام مصرية الخميس، عن نفي القاهرة التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل بشأن محور فيلادليفا، أو أي ترتيبات أمنية بشأنه.

وقالت قناة "القاهرة الإخبارية" الخاصة المقربة من السلطات المصرية إنها نقلت ذلك عن "مصدر أمني رفيع المستوى" لم تسمه.

ونقلت القناة، عن المصدر، نفياً لما جرى تداوله حول اقتراب التوصل مع إسرائيل لاتفاق حول رفح ومحور صلاح الدين/فيلادلفيا، أو تركيب أي وسائل تكنولوجية بالمحور.

وأكد المصدر نفسه أن لا "ترتيبات أمنية جديدة بشأن ذلك المحور".

وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي قالت في وقت سابق الخميس، إن تل أبيب والقاهرة "تقتربان من التوصل إلى تفاهمات بشأن مدينة رفح ومحور فيلادلفيا، على الحدود بين قطاع غزة ومصر، بعد حوار متواصل بين الطرفين على المستويات الأمنية".

ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، نزح مئات آلاف الفلسطينيين من شمال ووسط قطاع غزة إلى جنوبه عقب تدمير آلاف المنازل لتصبح مدينة رفح القريبة من الحدود المصرية، الأكثر اكتظاظاً بالنازحين.

وقال موقع "أكسيوس" الأمريكي الثلاثاء، إن رونين بار مدير جهاز الأمن العام الإسرائيلي (شين بيت) زار القاهرة الاثنين، وبحث مع رئيس جهاز المخابرات المصرية عباس كامل، ملف محور فيلادلفيا الحدودي.

ومحور فيلادلفيا، امتداد من الأرض على طول حدود غزة مع مصر، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في أكثر من مناسبة "ضرورة السيطرة العسكرية عليه".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة خلفت حتى الخميس 27 ألفاً و19 شهيداً و66 ألفاً و139 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة، حسب الأمم المتحدة.