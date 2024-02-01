سياسة
2 دقيقة قراءة
وسائل إعلام مصرية تنفي التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل بشأن محور فيلادليفا
نقلت وسائل إعلام مصرية عن مصدر "رفيع المستوى" نفي القاهرة التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل بشأن محور فيلادليفا، مؤكداً أن لا "ترتيبات أمنية جديدة بشأن ذلك المحور".
وسائل إعلام مصرية تنفي التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل بشأن محور فيلادليفا
مصر تنفي التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل بشأن محور فيلادليفا / صورة: Reuters 
1 فبراير 2024

كشفت وسائل إعلام مصرية الخميس، عن نفي القاهرة التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل بشأن محور فيلادليفا، أو أي ترتيبات أمنية بشأنه.

وقالت قناة "القاهرة الإخبارية" الخاصة المقربة من السلطات المصرية إنها نقلت ذلك عن "مصدر أمني رفيع المستوى" لم تسمه.

ونقلت القناة، عن المصدر، نفياً لما جرى تداوله حول اقتراب التوصل مع إسرائيل لاتفاق حول رفح ومحور صلاح الدين/فيلادلفيا، أو تركيب أي وسائل تكنولوجية بالمحور.

وأكد المصدر نفسه أن لا "ترتيبات أمنية جديدة بشأن ذلك المحور".

وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي قالت في وقت سابق الخميس، إن تل أبيب والقاهرة "تقتربان من التوصل إلى تفاهمات بشأن مدينة رفح ومحور فيلادلفيا، على الحدود بين قطاع غزة ومصر، بعد حوار متواصل بين الطرفين على المستويات الأمنية".

ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، نزح مئات آلاف الفلسطينيين من شمال ووسط قطاع غزة إلى جنوبه عقب تدمير آلاف المنازل لتصبح مدينة رفح القريبة من الحدود المصرية، الأكثر اكتظاظاً بالنازحين.

وقال موقع "أكسيوس" الأمريكي الثلاثاء، إن رونين بار مدير جهاز الأمن العام الإسرائيلي (شين بيت) زار القاهرة الاثنين، وبحث مع رئيس جهاز المخابرات المصرية عباس كامل، ملف محور فيلادلفيا الحدودي.

ومحور فيلادلفيا، امتداد من الأرض على طول حدود غزة مع مصر، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في أكثر من مناسبة "ضرورة السيطرة العسكرية عليه".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة خلفت حتى الخميس 27 ألفاً و19 شهيداً و66 ألفاً و139 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة، حسب الأمم المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us