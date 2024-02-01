سياسة
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من واشنطن.. مسؤول قطري: متفائل بالتوصل إلى هدنة مطولة بين حماس وإسرائيل
صرّح مسؤول قطري خلال زيارته إلى واشنطن بأن التوصل إلى اتفاق "هدنة مطوّلة" بين حركة حماس وإسرائيل بات وشيكاً.
من واشنطن.. مسؤول قطري: متفائل بالتوصل إلى هدنة مطولة بين حماس وإسرائيل
الأنصاري: متفائل بالتوصل قريباً إلى هدنة مطولة بين حماس وإسرائيل / صورة: AA
1 فبراير 2024

أعرب متحدث الخارجية القطرية ماجد الأنصاري الخميس، عن تفاؤله في توصل المفاوضات الجارية إلى هدنة مطوّلة بين حركة حماس وإسرائيل.

والاثنين، وصل الأنصاري مع رئيس وزراء قطر وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إلى واشنطن لبحث سبل إبرام "هدنة مطولة" في قطاع غزة.

وقال الأنصاري في تصريح لشبكة CNN الأمريكية إنه "عندما نتمكن من التوصل إلى هدنة، فإن احتمالية إنهاء الصراع تزداد بالتأكيد".

وأضاف أنه "متفائل جداً" بأن يقود إطار العمل الحالي لصفقة المحتجزين إلى هدنة مطولة.

وتُجرِي الولايات المتحدة ومصر وقطر اتصالات مع إسرائيل، فيما تُجرِي مصر وقطر اتصالات مع حماس، للتوصل إلى اتفاق ثانٍ لإطلاق أسرى إسرائيليين من غزة مقابل إطلاق سراح معتقلين فلسطينيين من السجون الإسرائيلية ووقف إطلاق النار في غزة.

وتمكنت وساطة قطرية أمريكية مصرية نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، من التوصل إلى هدنة استمرت 7 أيام، أُطلق خلالها سراح عدد من المحتجزين الإسرائيليين في غزة، مقابل الإفراج عن عشرات الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمِّرة على قطاع غزة خلّفت حتى الخميس 27 ألفاً و19 شهيداً و66 ألفاً و139 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة، حسب الأمم المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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